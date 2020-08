Lituania. Per la prima volta nel primo semestre 2020 le entrate online superano quelle terrestri

Le entrate online hanno superato per la prima volta quelle terrestri nel primo semestre, poiché le entrate lorde totali dei giochi sono scese a 43,8 milioni di euro a causa dell’impatto della pandemia. I giocatori hanno scommesso 540 milioni di euro, con un aumento del 6,8% rispetto al primo semestre 2019, ma la percentuale maggiore di entrate proviene dalle slot online con i loro margini inferiori, con un conseguente calo del 15,9% in GGR. La posta in gioco online è aumentata del 49,9% a 407,1 milioni di euro, portando un fatturato di 23,4 milioni di euro, con un aumento del 33,9%. Le slot sono la principale forza trainante. Le slot illimitate di categoria A hanno rappresentato poco più della metà delle entrate con 12 milioni di euro, in crescita dell’86,8%, dopo che le puntate sono aumentate del 182,9% a 208,9 milioni. Le slot di categoria B, che hanno un limite di puntata di €0,50, hanno visto crescere i ricavi del 38,9% a 570mila euro. La posta in gioco è aumentata del 46% a 4,9 milioni di euro. I ricavi dei giochi da tavolo remoti, che hanno margini più elevati, sono cresciuti dell’87,2% a 359mila euro. I ricavi delle scommesse sportive online sono cambiati appena su base annua nonostante l’interruzione degli eventi sportivi. I ricavi sono scesi solo dello 0,1% a 10,4 milioni di euro.

Le sedi a terra, che sono state chiuse per due mesi dal 16 marzo al 17 maggio e sono state costrette ad orari di apertura limitati e hanno visto le entrate precipitare del 41% a 20,4 milioni di euro. Nelle sedi terrestri, le slot di categoria B hanno rappresentato la percentuale maggiore di entrate, in calo del 40,3% a 9,2 milioni di euro. I ricavi delle slot di categoria A sono scesi del 34,6% a 3,8 milioni di euro e i ricavi dei tavoli sono diminuiti del 43,5% a 4,8 milioni di euro. Il mese scorso la Lithuania Gambling Authority ha avvertito le scuole di poker sull’uso di siti di poker online illegali nei corsi di formazione.

PressGiochi