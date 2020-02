Lituania: ok all’obbligo dei messaggi di avvertimento nelle pubblicità dell’azzardo

La Lituania ha predisposto una nuova legislazione che impone a tutti gli annunci di gioco d’azzardo di mostrare avvertimenti sui danni connessi al gioco d’azzardo dopo che un nuovo disegno di legge è stato approvato dal Parlamento.

La legislazione, che vedrà gli avvisi diventare obbligatori dal 1° luglio 2020, ha ottenuto una schiacciante maggioranza durante la sua prima lettura. L’autorità di controllo del gioco del Paese avrà la responsabilità di determinare quali contenuti saranno inclusi nell’avvertimento.

“Il gioco d’azzardo non è di per sé un male, ma man mano che il settore si sviluppa, è importante essere in grado di controllare i rischi e minimizzare le conseguenze negative”, ha affermato Mykolas Majauskas, proponente del disegno di legge.

“Non vogliamo creare problemi al mercato dei giochi, ma è necessario alzare i riflettori. Per legge, obbligheremo l’autorità di gioco a stabilire regole chiare e prendere appunti che cambieranno ogni volta”, ha aggiunto Majauskas. “E ci aspettiamo anche un approccio responsabile e ragionevole su come applicare queste regole. Cioè, non si applicherebbero, ad esempio, al marchio del gioco d’azzardo sulle divise dei giocatori di basket “.

Con l’attuazione del disegno di legge, Majauskas ha spiegato che la Lituania potrà vantare una regolamentazione alla pari di numerosi altri paesi dell’UE. “Altri paesi dell’Unione Europea hanno problemi molto simili, dicono: in primo luogo, dobbiamo educare; secondo, dobbiamo aiutare coloro che hanno problemi; terzo, dobbiamo aiutare le persone che hanno persone care che hanno problemi di gioco “, ha spiegato. “Uno degli strumenti di base per risolvere i problemi è l’educazione pubblica, l’educazione attraverso la pubblicità sociale”.

PressGiochi