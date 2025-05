Lituania: la Ce approva le nuove norme sul gioco online

Lo scorso 19 febbraio 2025, la Lituania ha presentato un progetto di legge in Commissione Europea (Ce) relativo alle piattaforme di gioco online. A seguito del periodo di Stantdill durato

Lo scorso 19 febbraio 2025, la Lituania ha presentato un progetto di legge in Commissione Europea (Ce) relativo alle piattaforme di gioco online. A seguito del periodo di Stantdill durato tre mesi , il progetto normativo ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione.

Le prescrizioni stabiliscono i requisiti generali e tecnici per le piattaforme di gioco a distanza delle imprese, che garantiscono l’identificazione centralizzata e la registrazione di tutti i giocatori che partecipano ad attività di gioco online, la registrazione delle azioni dei giocatori durante il gioco, nonché la registrazione delle scommesse effettuate e delle vincite pagate.

I requisiti per le piattaforme sono stati stabiliti per garantire l’accuratezza e l’affidabilità dei dati nei sistemi di contabilità del gioco a distanza gestiti da aziende, l’organizzazione del gioco responsabile, e per prevenire possibili casi di manipolazione o interpretazione errata dei dati da parte sia degli operatori del gioco d’azzardo che dei giocatori.

Il progetto di legge è stato elaborato allo scopo di modificare la legge sul gioco d’azzardo, che prevede l’obbligo per le imprese di installare una piattaforma a proprie spese, che devono essere in possesso di un certificato rilasciato da organismi accreditati attestante che la piattaforma soddisfa i requisiti per le piattaforme stabiliti dalla presente legge e dall’Autorità di controllo.

PressGiochi