Lituania, il gioco online cresce del 31%

In Lituania le entrate lorde di gioco per il primo semestre sono state di 108,5 milioni di euro, in aumento rispetto agli 89,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno scorso. Di questo totale, 72,2 milioni di euro sono stati attribuiti al settore online, con un aumento anno su anno del 31,5%. I restanti 36,3 milioni di euro provengono da attività a terra, in crescita del 4,6% rispetto al 2022.

Nel dettaglio dell’online, 45,5 milioni di euro provengono dalle slot machine di categoria A (vincite illimitate), pari a un +37,5% rispetto all’anno precedente. Altri 1,8 milioni di euro sono stati generati dalle slot machine online di categoria B (puntata massima 0,5 euro – vincite max 200 volte la posta), con un aumento del 28,6% rispetto al 2022.

