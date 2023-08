Lituania. IGT firma accordo con l’operatore di lotterie EULOTO

International Game Technology ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un contratto con EULOTO UAB, l’operatore che fornisce lotterie nella Repubblica di Lituania. Come

International Game Technology ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un contratto con EULOTO UAB, l’operatore che fornisce lotterie nella Repubblica di Lituania.

Come parte dell’accordo, IGT distribuirà il suo avanzato server di gioco remoto (RGS) basato su cloud e almeno 12 giochi eInstant ogni anno.

IGT integrerà la sua piattaforma RGS con il sistema iLottery di Euloto, consentendo a Euloto di avere accesso a un’ampia varietà di contenuti eInstant. La gamma di prodotti eInstant di IGT contiene numerosi temi, stili di gioco, giochi omnicanale, popolari contenuti concessi in licenza e i pluripremiati giochi con jackpot progressivo. Tra i titoli di giochi più coinvolgenti i giocatori troveranno Gold Blast, Shocking 6’s e Castle Cash.

“Il vasto portafoglio di contenuti di IGT completerà il programma iLottery di Euloto e offrirà ai nostri giocatori nuovi entusiasmanti giochi da provare”, ha affermato Mantas Lebedžinskas, direttore di EULOTO UAB. “L’implementazione del RGS di IGT nel cloud è in linea anche con i nostri obiettivi di fornire ai giocatori soluzioni moderne e di alta qualità, fornendo al tempo stesso la scalabilità dinamica e l’affidabilità necessarie per aiutare a far crescere la nostra attività.”

“L’integrazione del RGS basato su cloud di IGT ridurrà la necessità per Euloto di sottoporsi a importanti conversioni del sistema iLottery in futuro perché l’infrastruttura nel cloud è sempre aggiornata”, ha affermato Srini Nedunuri, vicepresidente senior di IGT, iLottery globale. “Questa tecnologia avanzata consente alla Lotteria di scegliere rapidamente quali giochi eInstant desiderano offrire ai propri giocatori dalla libreria di temi e stili di gioco entusiasmanti di IGT.”

PressGiochi