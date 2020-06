Lituania. Casinò, bookmaker e sedi offline a rischio per riciclaggio di denaro

Un nuovo rapporto degli analisti ha rivelato che i casinò online lituani, i bookmaker e le sedi offline sono a rischio di accuse per riciclaggio di denaro. Secondo gli analisti, il rischio di riciclaggio di denaro per i casinò in Lituania su una scala da 1 a 4 è stimato a 4, per le lotterie a 2, e per i giochi online, i simulatori di slot machine, le scommesse online a 3. Il settore dei casinò è a rischio perché le sue operazioni si basano su una quantità significativa di flussi di cassa che sono attraenti per gruppi di criminali organizzati, persone politicamente significative e persone che arrivano da paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro sporco. L’industria del gioco d’azzardo online è attraente per i criminali a causa dell’elevato volume e della rapida esecuzione delle transazioni, nonché dei bassi requisiti di identificazione, che consente loro di convertire facilmente fondi illegali in guadagni legittimi. Il rapporto indica inoltre che l’autorità di controllo del gioco d’azzardo nel paese non è sufficientemente preparata per affrontare la minaccia del riciclaggio di denaro nei casinò. Il numero di indagini condotte dalle autorità di vigilanza nel periodo 2016-2018 è insufficiente e non proporzionale al rischio. Ciò può essere dovuto alla mancanza di risorse umane nel dipartimento, in cui tre dipendenti dedicano solo il 15% del loro tempo alla supervisione di questioni relative al riciclaggio di denaro. Il rapporto propone ai casinò, alle slot machine e ai bookmaker di introdurre carte di credito per tracciare facilmente le transazioni, impostare limiti sui depositi in contanti, utilizzare le carte dei clienti per controllare l’attività di gioco e condurre controlli nello stile di un “mystery shopper” da parte del supervisore.

PressGiochi