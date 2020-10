Lituania. Annunciate le nuove linee guida KYC per gli operatori di gioco

Le autorità lituane hanno pubblicato nuove linee guida KYC (Know-Your-Customer) per gli operatori di giochi. Il servizio di supervisione del gioco d’azzardo del Ministero delle Finanze ha affermato che le linee guida delineano i fattori che le società di gioco d’azzardo e di lotterie devono tenere in considerazione quando valutano le relazioni e le transazioni per ridurre il rischio di coinvolgimento in riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Gli operatori devono controllare tutte le registrazioni per verificare se un cliente è politicamente vulnerabile o residente in un paese ritenuto ad alto rischio dalla Commissione Europea.

Le linee guida affermano: “L’azienda deve cercare di ottenere quante più informazioni possibili dal cliente. Tali informazioni dovrebbero essere raccolte con prudenza e dovrebbero essere compiuti sforzi per verificare le informazioni fornite dal cliente. Tutte le informazioni fornite dal cliente devono essere riservate e protette con cura in conformità con la legge e le procedure aziendali”. Le linee guida mirano a portare il settore del gioco d’azzardo in conformità con la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

PressGiochi