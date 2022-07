Lituania e Ucraina firmano MoU per lo scambio delle informazioni sul gioco d’azzardo

L’Autorità lituana per il controllo del gioco e la Commissione ucraina per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie hanno annunciato oggi una nuova collaborazione internazionale. I due

L’Autorità lituana per il controllo del gioco e la Commissione ucraina per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie hanno annunciato oggi una nuova collaborazione internazionale.

I due organismi nazionali di regolamentazione del gioco d’azzardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per facilitare una maggiore cooperazione e condivisione di informazioni sulla supervisione dell’industria del gioco. Ciò comporterà la condivisione delle migliori pratiche e lo scambio di conoscenze e informazioni relative alla supervisione delle imprese, alla pratica normativa e all’applicazione legislativa, sulla base di un rapporto instaurato lo scorso anno.

“Siamo pronti a condividere con i nostri colleghi ucraini la nostra esperienza in aree in cui abbiamo già molta esperienza e pratica”, ha affermato Virginijus Daukšys, Direttore dell’Autorità di controllo del gioco. Daukšys ha spiegato che la condivisione delle informazioni ruoterà attorno ad aree come la prevenzione del gioco problematico, la lotta agli operatori di gioco a distanza illegale e i requisiti tecnici per i dispositivi di gioco, tra le altre aree.

Inoltre, gli scambi di conoscenze riguarderanno dettagli legali, pratiche di regolamentazione del mercato, requisiti per le imprese e applicazione della legislazione al settore. Infine, il duo prevede anche di organizzare seminari e conferenze per incoraggiare la condivisione di informazioni tra il settore nazionale di ciascun paese nell’ambito del rinnovato accordo, rafforzato dal MoU.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo e del fatto che i nostri nuovi partner siano colleghi dell’autorità di questo paese tenace, inflessibile e orgoglioso”, ha aggiunto Daukšys. “Ci auguriamo che questa cooperazione sia reciprocamente vantaggiosa e sosterremo e assisteremo i nostri colleghi ucraini nelle loro esigenze nelle nostre migliori capacità e nell’ambito delle nostre competenze”. L’autorità di regolamentazione lituana, che opera sotto il ministero delle Finanze del paese, ha osservato che la preesistente cooperazione annuale con la sua controparte ucraina è stata influenzata negativamente dall’invasione della Russia e dal conflitto armato in corso. Lo sviluppo dimostra che, nonostante la guerra in corso in tutto il paese, il regolatore del gioco d’azzardo ucraino sembra ancora svolgere i suoi compiti al meglio delle sue capacità.

