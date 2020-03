L’istruzione ai rischi del gioco d’azzardo entra nel programma scolastico del Regno Unito

Il Ministro all’Istruzione del Regno Unito Nick Gibb ha confermato che il Dipartimento della Pubblica Istruzione (DoE) realizzerà un nuovo curriculum obbligatorio per educare gli adolescenti ai danni del gioco d’azzardo e alle questioni relative ai debiti.

Il curriculum sul gioco d’azzardo sarà implementato dal prossimo settembre in tutte le scuole secondarie del Regno Unito, e farà parte del programma di istruzione obbligatoria “Personale, Sociale, Sanitario ed Economico” (PSHE).

Il PSHE si concentra su “dotare gli studenti di una solida conoscenza dei rischi e delle conoscenze per prendere decisioni sicure e informate su questioni relative agli adulti relative a” educazione alla droga, gestione finanziaria, sesso e relazioni e l’importanza di mantenere uno stile di vita sano “.

Lo scorso dicembre il programma PSHE ha incluso le linee guida pianificate per la governance della scuola sviluppate in collaborazione con GambleAware. Il DoE ha sottolineato che ha ampliato il mandato di PSHE includendo lezioni che informeranno i giovani sui rischi associati al gioco d’azzardo, in base alle statistiche del Regno Unito che hanno rivelato che circa 55.000 minori sono stati classificati come giocatori problematici.

Il programma istruirà gli adolescenti sull’identificazione dei rischi a tutti i livelli degli impegni di gioco, compreso giocare alla lotteria nazionale, ai gratta e vinci e alle slot machine. Confermando il mandato di gioco del PSHE, Nick Gibb ha dichiarato: “Voglio garantire che ogni minore comprenda i rischi, motivo per cui stiamo rendendo l’educazione alla salute – comprese le questioni come la dipendenza e il debito cumulativo – obbligatoria da settembre”.

Marc Etches, amministratore delegato di GambleAware, ha dichiarato: “Pochissimi adolescenti sono stati effettivamente istruiti sul rischio associato al gioco d’azzardo e su quali sono i segni del problema del gioco d’azzardo”.

PressGiochi