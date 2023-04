L’Irlanda notifica in Ce la nuova regolamentazione sul gioco

L’Irlanda ha notificato in Commissione europea il proprio Gambling Regulation Bill.

Questo disegno di legge prevede l’istituzione e le funzioni di un organismo denominato Údarás Rialála Cearrbhachais na hÉireann (l’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo d’Irlanda) responsabile della concessione di licenze e della regolamentazione del gioco d’azzardo in Irlanda , compresa la regolamentazione delle scommesse, dei giochi, di determinate lotterie e della vendita o fornitura di prodotti o servizi relativi al gioco d’azzardo.

Il disegno di legge prevede anche l’imposizione di obblighi ai licenziatari e ad altre persone, inclusi obblighi relativi alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione ai fini della tutela delle persone che partecipano al gioco d’azzardo, e il monitoraggio e l’applicazione degli obblighi imposti ai licenziatari.

Il disegno di legge ha iniziato il suo passaggio attraverso le Houses of the Oireachtas (Parlamento d’Irlanda); è stato approvato al Dáil Éireann il 2 dicembre 2022. Il disegno di legge rimane soggetto a modifiche fino a quando non avrà completato tutte le fasi del processo parlamentare. Si prevede che, previo accordo di entrambe le Camere dell’Oireachtas e soggetto a questo processo di notifica, il disegno di legge entrerà nel diritto nazionale in Irlanda alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Termine per lo stand still è fissato al 5 luglio 2023.

