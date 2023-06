L’Irlanda lavora per migliorare la ricerca e la comprensione del problema del gioco d’azzardo

Il governo irlandese avverte che attualmente non ha la capacità di far ricerca sul problema del gioco d’azzardo e sui suoi impatti sulla società, e sulle dinamiche derivanti dal lancio

Il governo irlandese avverte che attualmente non ha la capacità di far ricerca sul problema del gioco d’azzardo e sui suoi impatti sulla società, e sulle dinamiche derivanti dal lancio di un nuovo mercato del gioco d’azzardo irlandese nel 2023.

Una nuova ricerca dell’Economic and Social Research Institute (ESRI) rivela che questo problema “potrebbe essere più grande delle stime iniziali” e dovrebbe essere una priorità principale durante la creazione di un nuovo organismo di regolamentazione, la Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI).

Lo studio è stato commissionato per offrire una ricerca basata sull’evidenza che informerà il dibattito sulle politiche pubbliche e il processo decisionale relativo alla governance del gioco d’azzardo.

Una stima precedente suggeriva che circa lo 0,3% della popolazione irlandese (circa 12.000 individui) avesse problemi con il gioco d’azzardo, con un ulteriore 0,9% (circa 35.000 persone) classificato come “a rischio”.

Tuttavia, il rapporto ESRI ha evidenziato che è probabile che queste cifre siano state sottostimate a causa di pregiudizi intrinseci nella progettazione e nella risposta del sondaggio.

“Dobbiamo conoscere l’entità del problema e l’impatto sulla vita delle persone. Abbiamo incaricato l’ESRI di condurre un secondo studio incentrato sulla misurazione dell’entità del problema del gioco d’azzardo”, ha affermato Anne Marie Caulfield, CEO designato del GRAI.

Caulfield ha affermato che la “funzione critica” del GRAI sarà quella di creare una maggiore consapevolezza del problema del gioco d’azzardo e fornire cure e servizi di supporto necessari a chi ne ha bisogno.

La revisione dell’ESRI ha scoperto diversi fattori significativi associati al problema del gioco d’azzardo. Ha rilevato che l’onere sociale dei danni causati dal gioco d’azzardo problematico è sostanziale, spesso causato da persone con “problemi meno gravi”.

Gli uomini e le persone più giovani provenienti da “ambienti svantaggiati” sono stati identificati come a maggior rischio di danni causati dal gioco d’azzardo, con le persone affette da dipendenza e altri problemi di salute mentale anch’essi a rischio. Questa è una tendenza che è stata osservata in numerosi mercati internazionali.

Il gioco d’azzardo problematico è risultato essere più diffuso tra i giocatori impegnati in attività di gioco d’azzardo ad alta frequenza come il gioco d’azzardo online interattivo, il gioco d’azzardo nei casinò e le macchine da gioco elettroniche. La revisione ha anche trovato prove evidenti che la pubblicità del gioco d’azzardo aumenta l’attività di gioco d’azzardo e le scommesse complesse possono indurre i giocatori a spendere di più.

La ricerca è proseguita esaminando i metodi pubblicitari utilizzati nel settore. Ha scoperto che l’esposizione alla pubblicità del gioco d’azzardo aumenta il comportamento di gioco e la messaggistica di gioco responsabile si è dimostrata inefficace.

Sono state inoltre sollevate preoccupazioni circa la pubblicità mirata a specifici dati demografici, l’offerta di incentivi finanziari al gioco d’azzardo e la natura sempre più interattiva della pubblicità del gioco d’azzardo.

Sulla protezione dei giovani, il rapporto ha rilevato che alcune attività online popolari tra i giovani e i minori potrebbero fungere da porta d’accesso al gioco d’azzardo reale. Questi includono giochi da casinò social e acquisti di “loot box” nei videogiochi, che imitano il gioco d’azzardo ma rimangono in gran parte non regolamentati.

Il rapporto ha evidenziato una serie di lacune nella ricerca che devono essere affrontate per informare la politica in Irlanda. Questi includono la sottostima della prevalenza del gioco d’azzardo problematico, le prove limitate del sondaggio sull’atteggiamento del pubblico nei confronti del gioco d’azzardo e una mancanza di comprensione degli effetti delle diverse tecniche di marketing. L’ESRI ha incoraggiato un’ulteriore esplorazione di queste lacune e l’implementazione di audit comportamentali sulle tecniche di marketing utilizzate in Irlanda.

“La politica trarrebbe vantaggio dagli audit comportamentali delle tecniche di marketing utilizzate in Irlanda”, afferma il rapporto, sottolineando l’urgenza di un migliore accesso ai dati da parte del settore e una maggiore ricerca incentrata sui giochi da casinò social, i bottini e molte altre questioni rilevanti in particolare per i giovani .

Il GRAI dovrebbe essere pienamente operativo entro l’autunno 2023 e il suo lavoro, informato dalla ricerca ESRI e da altri studi, dovrebbe apportare cambiamenti significativi al panorama industriale del paese.

È chiaro che mentre l’industria del gioco d’azzardo continua a crescere, deve farlo in modo responsabile e ciò richiede una maggiore comprensione del problema del gioco d’azzardo in Irlanda.

