L’Irlanda approva il suo regolamento sul gioco d’azzardo. EGBA: “Bene creazione di una authority, registro autoesclusione e lotta al Gap”

La European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta i principali operatori di gioco d’azzardo online in Europa, accoglie con favore la pubblicazione del disegno di legge, che segna una pietra miliare significativa negli sforzi del governo irlandese per modernizzare le normative sul gioco d’azzardo del paese.

Il Gambling Regulation Bill propone nuove regole per il gioco d’azzardo terrestre e online in Irlanda, compresa la creazione di una nuova autorità per regolamentare il gioco d’azzardo, un fondo sociale per sostenere l’istruzione e il trattamento del gioco problematico, un registro nazionale di autoesclusione per il gioco d’azzardo online, nuove regole per la pubblicità del gioco d’azzardo e il divieto di utilizzare carte di credito per i pagamenti del gioco d’azzardo.

Il disegno di legge seguirà ora l’iter parlamentare, con la prima lettura prevista in Parlamento all’inizio del 2023. Previa approvazione parlamentare, il disegno di legge dovrebbe diventare legge alla fine del 2023.

L’EGBA accoglie con favore la proposta di istituire un’autorità di gioco d’azzardo e spera che sia dotata di risorse adeguate, abbia i poteri necessari per affrontare le offerte di gioco d’azzardo senza licenza e mantenga un dialogo aperto con gli operatori di gioco d’azzardo autorizzati del paese, altri regolatori del gioco d’azzardo e parti interessate per identificare le migliori pratiche.

L’EGBA sostiene pienamente la creazione di un registro di autoesclusione in Irlanda e lo ha sostenuto in precedenza come rete di sicurezza essenziale contro i danni causati dal gioco d’azzardo.

I membri dell’EGBA si impegnano a promuovere un gioco d’azzardo più sicuro in Irlanda e altrove e, negli ultimi anni, hanno investito molto in una forte cultura del gioco d’azzardo più sicuro sia internamente, all’interno delle loro attività, sia esternamente, nel modo in cui interagiscono con i loro clienti e la società in generale. “Oggi è una pietra miliare significativa e ci congratuliamo con il ministro Browne e il suo team per aver presentato il disegno di legge. L’EGBA sostiene pienamente gli sforzi in corso del governo irlandese per stabilire normative moderne che si adattino all’era digitale e allineare il quadro normativo del paese con gli Stati membri dell’UE Attendiamo con impazienza la finalizzazione del disegno di legge e il coinvolgimento costruttivo con i responsabili politici irlandesi per garantire che il risultato sia un sistema di regolamentazione ben funzionante che protegga gli interessi dei numerosi cittadini irlandesi che giocano d’azzardo in modo sicuro e ricreativo, stabilisca un elevato livello di protezione per consumatori e coloro che subiscono danni legati al gioco d’azzardo e fornisce chiarezza e prevedibilità a lungo termine per il settore del gioco d’azzardo” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.

