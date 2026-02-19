Lipsia-Dortmund, big match prima di Bergamo per i gialloneri. I pronostici di Netwin

Il Dortmund gioca la sua ventitreesima giornata di Bundesliga nel tentativo di restare a contatto con il Bayern, squadra alla quale i gialloneri hanno rosicchiato diversi punti tenendo aperto un campionato che sembrava chiuso dopo il filotto dei bavaresi. Invece, ecco sei vittorie di fila intervallate da due sconfitte in Champions, di cui una con l’Inter (e l’altra con il Tottenham). La sfida, però, non è la più comoda di tutte: si gioca infatti in casa di un Lipsia che ha vinto solo due delle ultime cinque partite di campionato e che ha dunque bisogno di punti per rientrare nella corsa Champions: è solo a -2 dallo Stoccarda, ma a oggi sarebbe condannato all’Europa League.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Lipsia, se contiamo anche la Coppa di Germania dove ha perso con il Bayern salutando di fatto la competizione, ha vinto soltanto sul campo del Colonia. Un rendimento che al momento li esclude dalla Champions e li tiene “solo” in Europa League. Certo, c’è da dire che lo Stoccarda quarto è lontano solamente due lunghezze e dato che mancano dodici partite, c’è tutto il tempo del Mondo per recuperare, al netto del fatto che a quota 42, potenzialmente, c’è pure il Leverkusen. Il Dortmund, invece, di punti ne ha 51, ed è a -6 dal Bayern primo in classifica. Con il 2-0 all’Atalanta ha fatto un grande passo verso gli ottavi di finale, ma saranno da confermare nel ritorno di Bergamo in programma mercoledì 25 febbraio.

IL PUNTO SUL LIPSIA

Per una squadra che lo scorso anno ha finito la stagione senza qualificarsi alle coppe europee si tratta di un grande passo in avanti essere a -2 dal quarto posto, ma chiaramente andare in Champions o in Europa League fa in realtà tutta la differenza del Mondo. Il problema è che arrivano sempre risultati altalenanti: le vittorie con Heidenheim e Colonia e poi l’eliminazione dalla Coppa di Germania e la sconfitta contro il Mainz. A tal proposito, al momento il Lipsia è un paradosso: non vince in casa dal 14 gennaio e dei 40 punti fin qui ottenuti solo 22 sono arrivati in casa, un rendimento inferiore ad altre cinque squadre di Bundesliga.

IL PUNTO SUL DORTMUND

Il Dortmund, al netto del fatto che ha perso l’occasione per andare direttamente agli ottavi di finale a causa dei ko con Tottenham e Inter, sta disputando un’ottima stagione: è quasi agli ottavi, detto che dovrà resistere al tentativo di rimonta dell’Atalanta, ma allo stesso tempo è secondo in campionato con 51 punti di cui 29 in casa e 22 in trasferta, è a -6 da un Bayern che ha sbagliato solo 4 partite su 22 in terra tedesca e soprattutto ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

Resta da capire come i gialloneri gestiranno la rosa: precedenza al Lipsia o turnover in vista del ritorno con l’Atalanta? I padroni di casa, invece, non hanno questo tipo di scelta da fare. Non ci sono squalificati per le due squadre, ma Gulacsi potrebbe non giocare in porta: al suo posto ci sarebbe Vandevoordt.

Lipsia (4-3-3): Vandevoort; Henrichs, Orban, Seiwald, Finkgrafe; Gruda, Schlager, Baumgartner; Diomande, Harder, Nusa.

Dortmund (3-3-2-2): Kobel; Sule, Anon, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Svensson; Brandt, Nmecha; Guirassy, Beier.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la partita di Lipsia I tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria del Dortmund: spazio dunque al 2 quotato a 2.90. Mercato alternativo l’Over 2.5 quotato a 1.44.

