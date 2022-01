L’ippica corre verso il futuro: l’intero palinsesto, quota fissa, totalizzatore e ippica nazionale sbarca sull’App scommesse di Sisal

L’ippica corre verso il futuro. Il nuovo anno si apre con una importante novità: da martedì 18 gennaio, infatti, l’intero palinsesto ippico di trotto e galoppo è disponibile nell’App Scommesse di Sisal. I tre prodotti betting (quota fissa, totalizzatore e ippica nazionale) sono riuniti per offrire un palinsesto ricco e variegato: 29 nazioni con oltre 200 corse giornaliere di media tutte visibili via streaming; numerose classi d’esito con la grande novità dell’accoppiata e trio (in ordine e disordine) per la quota fissa. Una scommessa che, finora, era riservata solamente al totalizzatore.

Gli ippodromi più prestigiosi, le corse più emozionanti dalle nazioni che hanno una tradizione storica nel mondo ippico saranno protagoniste nell’App Scommesse di Sisal: dall’Italia alla Gran Bretagna, dall’Irlanda alla Francia passando per Svezia e Danimarca fino ad attraversare l’oceano con Stati Uniti, Australia e Sud Africa.

Per offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente nell’universo ippico non mancheranno statistiche aggiornate, prestazioni del mercato e informazioni di supporto costante ai clienti.

