IMG Arena entra a far parte di IBIA

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha annunciato oggi che IMG ARENA, uno dei principali fornitori di servizi di scommesse sportive e hub di contenuti, è diventata membro dell’associazione.

Leader nei rispettivi campi, l’adesione vedrà le due organizzazioni rafforzare il loro impegno sull’integrità delle scommesse e la distribuzione dei dati sportivi. L’iscrizione come associato è aperta ad aziende o organizzazioni che condividono valori simili a IBIA e ai suoi membri sull’integrità sportiva e sulle questioni relative alle scommesse.

“Siamo entusiasti di diventare un membro associato dell’IBIA. Ci impegniamo a proteggere l’integrità dello sport e abbiamo mantenuto una posizione e un impegno coerenti per la distribuzione di contenuti ufficiali sin dal nostro lancio nel 2012″, ha affermato Freddie Longe, EVP e amministratore delegato di IMG ARENA. “L’IBIA è una voce globale leader sull’integrità per il settore delle scommesse sportive con licenza e siamo orgogliosi di sviluppare ulteriormente la nostra partnership a sostegno della nostra visione condivisa”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Questa adesione è una progressione naturale a seguito di un crescente impegno tra IMG ARENA e IBIA su questioni di scommesse e integrità. Riconosce la crescente importanza dei dati sportivi per gli operatori di scommesse regolamentati di IBIA e i vantaggi che entrambe le parti vedono da una più stretta collaborazione. IBIA apprezza il contributo di IMG ARENA alla protezione dell’integrità degli eventi sportivi e dei relativi diritti sui dati sportivi che distribuisce a livello globale. L’associazione non vede l’ora di costruire sulla nostra relazione esistente e di ampliare le nostre attività di coinvolgimento”.

La struttura dell’IBIA è stata modificata dalla precedente due categorie di operatori di scommesse e classificazioni dei membri affiliati a una nuova struttura a tre categorie di membri dell’operatore di scommesse, membri associati e partner strategici. La nuova struttura riflette meglio l’attività di impegno internazionale multisettoriale in espansione dell’associazione.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e avviso è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha partnership di lunga data per la condivisione di informazioni con i principali regolatori di sport e gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica di alto livello come il CIO, l’ONU, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi