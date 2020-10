L’Inter sigla un accordo con l’operatore SDY Sports

L’operatore asiatico di gioco d’azzardo online SDY Sports ha stipulato una nuova partnership con la squadra di calcio italiana di serie A, Inter Milan. L’accordo biennale, che copre la stagione 2020-21 e 2021-22, vedrà SDY Sports fungere da partner asiatico ufficiale di gioco online della squadra. Utilizzando la tecnologia di geolocalizzazione overlay digitale, i fan in Asia che guardano le partite casalinghe dell’Inter in televisione vedranno il marchio SDY Sports sui pannelli LED all’interno dello stadio di San Siro della squadra. SDY Sports lancerà anche una serie di altre iniziative di marketing nel corso della stagione.

“L’Inter è una delle squadre di calcio più famose del pianeta con una forte base di fan internazionali, quindi questa partnership è un grande successo per noi”, ha detto l’amministratore delegato di SDY Sports Darwin Guo. Il mese scorso, il rivale dell’Inter, l’AC Milan, ha firmato con l’operatore di casinò online e di scommesse sportive Yabo Sports come suo partner ufficiale in tutta l’Asia, con una durata di tre anni.

PressGiochi