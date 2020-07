L’Inter si riavvicina allo scudetto: nerazzurri avanti nel big match con la Roma a 2.30

Un campionato in cui tutto può ancora succedere. Così ha sentenziato la 33esima giornata, che ha visto la Juventus pareggiare sul campo del Sassuolo e l’Inter, con il 4 a 0 sulla Spal, fare un grande balzo avanti in classifica, portandosi seconda a 6 punti dalla capolista. Lo scudetto resta un’ipotesi remota, visto il vantaggio dei bianconeri a 5 giornate dalla fine, ma gli esperti di Sisal Matchpoint hanno più che dimezzato la quota del tricolore nerazzurro, passata da 50.00 al 21.00 attuale. La Juventus deve guardarsi anche dall’Atalanta, terza a 7 punti di distanza, che ha dalla sua un calendario più facile dell’Inter e infatti, per i bookie, ha più chance a quota 16.00. Continua invece la discesa della Lazio che, alla vigilia dello scontro diretto con gli uomini di Sarri, è scivolata al quarto posto a 8 punti di distanza. Lo scudetto biancoceleste è salito così da 12.00 a 66.00.

La lotta scudetto riprende con Hellas Verona – Atalanta, i gialloblù hanno ormai abbandonato le speranze di giocare la prossima Europa League ma sono avversari scomodi, specie in casa: prendendo in considerazione soltanto le partite casalinghe, infatti, i ragazzi di Juric sarebbero sesti. L’Atalanta però, è la squadra che ha fatto più punti in trasferta e, anche stavolta, ha le quote a favore: il successo dei nerazzurri è a 1.44, vale 6.50 la vittoria veronese, il pareggio è a 5.00. Dalla parte degli uomini di Gasperini anche gli scommettitori, il 95% ha infatti puntato sul segno 2 nel match. Con il travolgente 6 a 2 rifilato al Brescia, l’attacco della Dea ha raggiunto quota 93 gol, un record impressionante. Anche con il Verona il reparto offensivo nerazzurro non si smentirà, l’opzione che vada a segno in entrambi i tempi è a 1.85. Tanti i candidati al gol, Zapata a 1.75, Papu Gomez a 2.50, Pasalic a 3.25. Nel Verona spicca Di Carmine, a 3.25.

L’Inter va all’Olimpico per il big match della 34esima contro la Roma. I giallorossi arrivano da 3 vittorie consecutive che hanno cancellato i 3 KO di fila rimediati alla ripresa del campionato, l’Inter però non può più sbagliare per tenersi in scia della Juventus, magari approfittando dello scontro diretto dei bianconeri con la Lazio. Il pronostico è equilibrato, i nerazzurri sono favoriti a 2.30, la Roma insegue a 3.00, il pareggio si gioca a 3.60. L’82% degli scommettitori si schiera con gli uomini di Conte. Tutto da seguire il duello tra i due bomber Dzeko e Lautaro Martinez che, secondo rumors di mercato, sarebbero il futuro contro il presente dell’Inter a confronto. Su Sisal Matchpoint i due attaccanti sono in sfida: chi segnerà di più?



Nelle quote c’è perfetto equilibrio, entrambi sono a 3.75 mentre lo stesso numero di reti è a 1.75.

PressGiochi