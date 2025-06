L’Inter, contro il Fluminense, vede i quarti al Mondiale per Club

Passato il girone come prima della classe, l’Inter di Chivu si appresta ad affrontare, negli ottavi di finale del Mondiale per Club, il Fluminense. I Tricolor carioca sono una delle quattro formazioni brasiliane, insieme a Flamengo, Botafogo e Palmeiras, presenti nella manifestazione e, tutte, sono approdate alla fase a eliminazione diretta. I nerazzurri, ovviamente, partono favoriti ma attenzione a sottovalutare i ragazzi allenati dall’ex romanista Renato Portaluppi, una vera e propria leggenda per il Fluminense. L’Inter, però, ha nel mirino i quarti tanto che gli esperti Sisal pronosticano il successo di Lautaro e compagni a 1,75 rispetto al 5,25 dei brasiliani mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Stessa quota per il match che si prolunga ai supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore è offerta a 6,25. Nerazzurri avanti, a 1,35, per il passaggio turno, in quota a 3,25 per il Flu. Entrambe le formazioni fanno della difesa il loro punto di forza tanto che l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10. Di conseguenza un risultato esatto di 2-0 si gioca a 7,50 per l’Inter mentre pagherebbe 33 volte la posta quello a favore del Fluminense. Non mancherà l’intensità, vista anche la posta in palio: l’intervento del VAR è dato a 3,25, l’assegnazione di un rigore a 2,80 mentre un cartellino giallo per uno tra Chivu e Renato Portaluppi, entrambi molto passionali nel seguire la partita da bordocampo, è in quota a 5,00.

Lautaro Martinez, dopo la rete contro l’Urawa, vuol tornare nel tabellino dei marcatori, un’ipotesi offerta a 2,75. Chi sogna però un’altra notte da protagonista è Francesco Pio Esposito il quale, dopo la straordinaria stagione con lo Spezia in Serie B, si sta mettendo in luce anche nel Mondiale per Club. Dopo aver sbloccato la sfida con il River Plate, il più giovane dei fratelli Esposito cerca il bis tanto che vederlo ancora una volta primo marcatore del match pagherebbe 6 volte la posta. In casa Fluminense, guidato dall’eterno Thiago Silva che sentirà profumo di derby, occhio a Everaldo, in gol a 4,50, mentre una rete o un assist del colombiano Arias si gioca a 3,75.

PressGiochi