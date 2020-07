L’Inter con il Torino per l’aggancio alla Lazio al secondo posto: nerazzurri a 1.40

L’Atalanta diventa l’anti Juventus, anche se i bianconeri, dopo il 2-2 con i bergamaschi, si avvicinano ancora di più al nono scudetto consecutivo. A sei giornate dalla fine del campionato, i punti di vantaggio sulla Lazio seconda – ormai in crisi alla terza sconfitta consecutiva – sono 8 e la squadra di Sarri sembra ormai irraggiungibile, tanto che lo scudetto viene proposto a un rasoterra 1.05. L’Atalanta scavalca sempre più posizioni in classifica e si porta al terzo posto, a un solo punto dalla Lazio: i 9 punti di distanza dalla capolista sono difficili da colmare ma intanto la Dea supera i biancocelesti nelle gerarchie scudetto, dato a 20.00, con gli uomini di Inzaghi che salgono a 25.00.

C’è poi l’Inter, la più lontana dallo scudetto proposto a 66.00, che nel match interno con il Torino ha però la possibilità di agganciare la Lazio al secondo posto e fare il contro sorpasso all’Atalanta. Gli uomini di Conte, reduci da una sconfitta e un pareggio con Bologna e Verona, hanno già sciupato molte occasioni in questa stagione ma nella gara con i granata partono favoriti, a 1.40 contro il 7.50 degli ospiti e il 5.00 del pareggio. Anche gli scommettitori si schierano con i nerazzurri, il 95% ha scelto il segno 1 nel match.

Nella 33esima giornata, la prima a scendere in campo è l’Atalanta, impegnata nel derby con il Brescia, penultima in classifica e quasi condannata alla retrocessione. I nerazzurri non hanno mai perso dalla ripresa del campionato e hanno dato filo da torcere anche alla Juventus, sfiorando il colpaccio. Le Rondinelle arrivano da due sconfitte consecutive e sono a un passo dalla retrocessione, il confronto è dunque a senso unico con la Dea favoritissima a 1.16, si sale a 16.00 per il blitz del Brescia, alta anche la quota pareggio, a 8.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul successo della Dea. escere: in palio per il prossimo concorso di martedì 14 luglio ben 13.300.000,00 euro.

PressGiochi