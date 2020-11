L’Inter a caccia di punti a Sassuolo. Napoli alla riscossa, con la Roma azzurri favoriti a 2.15 su Sisal Matchpoint

La nona di campionato si apre con Sassuolo – Inter, gara da alta classifica dove, a sorpresa, sono gli emiliani a guardare dall’altro i nerazzurri. La squadra di Conte deve vincere per ritrovare morale e fiducia dopo la sconfitta con il Real Madrid, che rende ora la qualificazione agli ottavi di Champions molto complicata. Il Sassuolo però, sembra aver preso gusto ai piani alti della classifica ed è pronto a giocarsela. I precedenti parlano di sole 2 vittorie e ben 4 sconfitte per l’Inter nelle ultime 6 trasferte al Mapei ma gli esperti di Sisal Matchpoint danno fiducia ai nerazzurri, favoriti a 1.75, per il successo dei neroverdi si sale a 4.25 mentre il pareggio è a 4.00. Anche gli scommettitori credono nel successo interista, il 68% ha scelto il segno 1 nel match. La Juventus è impegnata al Vigorito di Benevento, i bianconeri hanno raggiunto l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di Champions e ora si rituffano in un campionato dove sono un po’ indietro rispetto a Milan, Sassuolo e Roma che le stanno davanti. Il pronostico è dalla parte dei bianconeri, il loro successo vale appena 1.33, l’impresa dei giallorossi è a 8.00, il segno X vale 5.75. Quella dei sanniti è la peggior difesa del torneo, con 20 goal subiti, la Juve potrebbe quindi dilagare: il 2 combinato all’Over 3,50 è a 2.45.

Il successo all’Anfield Road con il Liverpool in Champions, ha galvanizzato l’Atalanta che, dopo 2 pareggi consecutivi, si avvicina al match casalingo contro il Verona con grande fiducia. La Dea è nettamente avanti, a 1.36, il Verona ha vinto solo una delle ultime cinque partite e ha la strada in salita, a 8.00, il pareggio si gioca a 5.25. Il Milan vuole mantenere la vetta della classifica nella sfida interna con la Fiorentina del neo allenatore Prandelli, che ha steccato la prima perdendo in casa con il Benevento. I rossoneri comandano a 1.70, altro ko in vista per la viola il cui successo sale a 5.00, a 3.80 il pareggio. Anche gli scommettitori credono nel Milan, l’85% ha puntato sul segno 1. Senza Ibrahimovic, out per almeno 3 settimane, l’uomo del Milan potrebbe essere Rebic, in goal a 2.75.

Il big match della nona giornata è senz’altro Napoli – Roma, gli azzurri devono riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Milan mentre i giallorossi puntano a salire ancora in classifica. Sfida incerta, la squadra di Gattuso parte favorita a 2.15, ma i capitolini sono in ottima forma e potrebbero espugnare il San Paolo, opzione a 3.15, il pareggio è a 3.75. Il 55% degli scommettitori ha scelto la vittoria dei partenopei, il 25% quella romanista. Insigne prova a trascinare i suoi, la sua rete vale 2.75, su punizione diretta sale a 16.00. Fonseca riabbraccia Dzeko, negativo al Covid e quindi in campo dal primo minuto. Anche la rete del bosniaco è a 2,75, l’opzione che sia di testa è a 9.00.

