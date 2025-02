L’Innovazione è di casa su StarCasinò: il nuovo provider FAZI porta sulla piattaforma molti nuovi titoli da non perdere!

StarCasinò annuncia l’arrivo di un nuovo provider sulla sua piattaforma: FAZI. Questo sviluppatore, noto per la sua vasta offerta di giochi online, porta con sé un portfolio di 74 titoli innovativi, caratterizzati da meccaniche di gioco all’avanguardia. Una delle principali novità introdotte da FAZI è il jackpot progressivo, una funzionalità tutta da scoprire.

“L’introduzione di FAZI rappresenta un’opportunità significativa per StarCasinò, poiché consentirà di ampliare ulteriormente il catalogo di giochi offerti, mantenendo un livello di qualità eccellente nel settore”, commenta Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group.

Il piano di rilascio prevede l’introduzione dei nuovi giochi a partire dalla fine di febbraio e nel mese di marzo, con titoli entusiasmanti come 40 Cash Bells, Fruits and Stars e 5 Clover Fire.

Durante la prima settimana (dal 24 al 27 febbraio) saranno disponibili 8 giochi: Golden Crown, Lolla’s World, Book of Dread, Heating Ice, Very Hot 5, Aloha Charm, Dolphin’s Shine e Wild Hot 40. Si segnala in particolare per gli appassionati, Book of Dread, un gioco 5×3 ispirato al celebre filone delle “Book of”, ma con un’ambientazione horror, e Very Hot 5, una delle poche slot classiche a 5 rulli disponibili sul mercato.

Durante la seconda settimana (dal 3 al 6 marzo), verranno lanciati 12 giochi, con 3 nuovi titoli ogni giorno. La terza settimana (dal 10 al 13 marzo) seguirà lo stesso schema, con 12 giochi in programma. Infine, la quarta settimana (dal 17 al 20 marzo) completerà il piano di rilascio con altri 12 giochi.

PressGiochi