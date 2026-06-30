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L’Inghilterra vede gli ottavi trascinata da Kane: inglesi avanti contro la Repubblica Democratica del Congo, a 1,27 su Sisal.it

Belgio – Senegal più equilibrata ma a passare saranno i Diavoli Rossi

30 Giugno 2026

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Continua il cammino dell’Inghilterra nel Mondiale, e fin qui c’è poco di cui stupirsi. A sorprendere è invece l’avversaria che dovrà affrontare la nazionale dei Tre Leoni, ovvero la Repubblica Democratica del Congo che al sogno della qualificazione al Mondiale, ha ora aggiunto quello storico dell’accesso ai sedicesimi di finale. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Tuchel è ovviamente favorita ma non dovrà sottovalutare il Congo, una delle nazionali africane che ha colpito di più nella fase a gironi, capace di bloccare sul pareggio il Portogallo di Cristiano Ronaldo: il successo inglese è a un rasoterra 1,27, l’impresa congolese sale a 14 volte la posta mentre il pareggio vale 5,25. Probabile che l’Inghilterra non subisca reti per la terza gara consecutiva– dopo le sfide con Ghana e Panama – il clean sheet inglese è dato infatti a 1,67 e il No Gol è a 1,48. Harry Kane sta collezionando record con la maglia della Nazionale: con il gol a Panama, il terzo in tre partite del torneo, il centravanti del Bayern Monaco è diventato il miglior marcatore dell’Inghilterra nelle fasi finali della Coppa del Mondo e non sembra volersi fermare, la sua rete alla Repubblica Democratica del Congo è infatti a 1,75 con l’ipotesi doppietta a 4,50.

Grazie alla cinquina rifilata alla Nuova Zelanda, il Belgio, dopo un inizio stentato, ha conquistato i sedicesimi come primo del gruppo e ora i Diavoli Rossi affrontano il Senegal, ripescato tra le migliori terze grazie all’ultimo, largo successo contro l’Iraq. Per gli esperti Sisal il match non è scontato, la nazionale di Rudi Garcia è avanti con il successo a 2,15 contro il 3,60 dei Leoni della Teranga e il 3,10 del pareggio. Il Belgio è avanti anche per il passaggio turno, a 1,57, a 2,40 la quota sul Senegal agli ottavi. Nel Belgio, uno degli uomini più in forma è Leandro Trossard, un palo e due gol alla Nuova Zelanda, la sua rete alla nazionale africana è a 4,00 ma si aspetta anche il gol di Lukaku, anche lui a segno con i neozelandesi, a 2,75. Per il Senegal, la star è Ismaila Sarr che si presentava a questo Mondiale dopo una stagione con il Crystal Palace da ben venti gol ed è dato marcatore a 4,50, ma occhio anche a Pape Gueye, decisivo con una doppietta nel match con l’Iraq che punta a esserlo di nuovo, con un gol o assist a 6,00.

 

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