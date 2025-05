L’INFINITY Lisbon dell’SBC Summit si arricchisce con Timmy Trumpet in console

Con un mix unico di formazione classica, radici jazz e potenza EDM, Timmy Trumpet salirà sul palco per l’evento di chiusura di INFINITY Lisbon, promettendo un’esibizione ad alta energia che

Con un mix unico di formazione classica, radici jazz e potenza EDM, Timmy Trumpet salirà sul palco per l’evento di chiusura di INFINITY Lisbon, promettendo un’esibizione ad alta energia che chiuderà l’SBC Summit col botto.

L’evento si terrà giovedì 18 settembre presso la MEO Arena—che durante il giorno ospiterà il Super Stage—e in serata si trasformerà nella location perfetta per il party finale, animato dal DJ e produttore australiano, considerato uno dei performer più esplosivi della scena EDM.

Celebre per i suoi assoli di tromba e l’energia con cui coinvolge il pubblico, il set principale di Timmy Trumpet sarà accessibile ai partecipanti VIP e a coloro che possiedono un pass gratuito per operatori e affiliati.

“Il più grande spettacolo del gaming non poteva che concludersi con il più grande showman dell’EDM! Scherzi a parte, nessuno incendia il palco come Timmy Trumpet,” ha dichiarato Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC. “È un artista raro, capace di unire drop esplosivi e strumenti dal vivo, mantenendo sempre il pubblico in movimento.”

La carriera musicale di Timmy Trumpet è iniziata all’età di quattro anni con la tromba. A tredici anni è stato nominato Giovane Musicista dell’Anno, ricevendo una borsa di studio completa per il Conservatorio di Musica, dove ha studiato sotto la guida di Anthony Heinrich della Sydney Symphony Orchestra. In soli due anni, è diventato trombettista solista della Australian All-Star Stage Band, con tournée in Europa e partecipazioni a importanti festival jazz internazionali.

La sua transizione verso l’elettronica è stata naturale: ha unito l’energia dell’EDM alla tromba dal vivo, fino al successo globale di “Freaks” nel 2014, brano che ha superato un miliardo di stream e ha contribuito a una discografia che oggi conta oltre 5 miliardi di ascolti.

Il suo debutto a Tomorrowland nel 2017 è tuttora lo show più visto della storia del festival. Nel 2024 ha raggiunto un nuovo traguardo, classificandosi quinto nella Top 100 di DJ Mag. Nello stesso anno ha chiuso il main stage di Tomorrowland sia in Belgio che in Brasile, con lo show belga che è diventato la performance più vista dell’anno.

Lo stile eclettico e la carica esplosiva di Timmy Trumpet gli hanno permesso di collaborare con grandi nomi della musica elettronica. La sua discografia include brani con star globali come Steve Aoki, Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, KSHMR, R3HAB, W&W e ALOK.

“Abbiamo annunciato ALOK il mese scorso come parte del lineup di INFINITY Lisbon, e ora con Timmy Trumpet avremo due giganti della musica a chiudere la serata finale—un’esperienza che, ne sono certo, i nostri partecipanti apprezzeranno davvero,” ha aggiunto Sojmark.

Non è la prima volta che gli eventi SBC si chiudono con performance di DJ di fama internazionale. La tradizione è iniziata lo scorso settembre con l’edizione inaugurale del summit a Lisbona, con artisti come Darude, Miss Monique e Don Diablo. È proseguita quest’anno a SBC Summit Rio, dove Afrojack e il duo brasiliano Dubdogz hanno acceso la console. La prossima tappa sarà il SBC Summit Americas, dove Steve Aoki sarà protagonista dell’evento finale INFINITY a Fort Lauderdale.

“È ormai una tradizione, e una che sia noi di SBC sia i partecipanti adorano,” ha concluso Sojmark. “Gli eventi del settore sono fantastici ma anche impegnativi. Concluderli con show di livello mondiale crea un’esperienza festosa e memorabile, ed è proprio questo lo spirito dell’SBC Summit.”

L’SBC Summit tornerà alla Feira Internacional de Lisboa e alla MEO Arena dal 16 al 18 settembre, accogliendo 30.000 professionisti del settore da tutto il mondo per tre giorni di contenuti formativi, un’area espositiva completa e numerose opportunità di networking.

PressGiochi