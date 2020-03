L’industria globale del gioco prevede una caduta dell’11% a causa del COVID-19

Per la European Gaming Commission, le previsioni per le entrate da gioco non sono buone, poiché continuano a precipitare drasticamente.

Secondo una dichiarazione, l’istituzione prevede che le entrate del gioco globale diminuiranno dell’11% rispetto alle previsioni precedenti a causa delle preoccupazioni sulla pandemia di Coronavirus. La vincita lorda globale del gioco d’azzardo 2020 è stata declassata dalle sue previsioni pre-COVID-19 di 473 miliardi di dollari a 421 miliardi di dollari, che rappresentano cifre vicine ai livelli del 2016, secondo gli analisti di settore del nuovo COVID Impact Tracker settimanale di H2 Gambling Capital.. Il settore dell’online potrebbe passare dal 13,2% a una quota del 15,7% delle entrate globali del gioco d’azzardo. Secondo H2 Gambling Capital, l’arresto senza precedenti dei principali eventi sportivi in ​​tutto il mondo avrà inevitabilmente un impatto significativo sui ricavi complessivi in ​​tutto il settore del gioco d’azzardo, sia offline che online. Attualmente, i principali eventi sportivi sospesi o annullati a causa del virus includono una i campionati europei di calcio, tra cui la Premier League inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca, nonché la Champions League europea, la major di golf The Masters e la Gran del Regno Unito Nazionale, tutti classificati come eventi importanti per i bookmaker europei.

Maarten Haijer, segretario generale della European Gaming and Betting Association. spiega “È triste che così tanti eventi sportivi iconici vengano annullati o sospesi e questo avrà ovviamente un impatto negativo sul nostro settore. Ma la sicurezza e la salute del pubblico sono ovviamente più importanti e sosteniamo pienamente le autorità sportive e gli altri nelle decisioni difficili che devono affrontare in questo momento”.

PressGiochi