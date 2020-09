L’importanza dell’offrire bonus di benvenuto e promozioni tramite newsletter per attirare nuovi clienti

La competizione su internet è più agguerrita che mai: sono infatti tantissimi i siti che ogni giorno spuntano sul web e minacciano di diventare nostri concorrenti. Per attirare nuovi utenti è quindi necessario implementare alcune strategie di benvenuto che permetteranno di creare un legame di fiducia con i clienti offrendo loro la possibilità di risparmiare. Ecco alcune idee come il bonus di benvenuto e la newsletter proprio come quelli offerti da PressGiochi.

I bonus di benvenuto

Tutti noi amiamo iscriverci a un nuovo sito e ricevere in cambio un bel bonus di benvenuto. Questi bonus consistono infatti spesso in sconti, anche dal valore considerevole, sul primo acquisto o sulla prima transazione di denaro. Alcuni hanno un valore fisso: Statispay regala ad esempio cinque euro ai nuovi utenti. Altri invece sono in proporzione con la spesa come nel caso di Groupon, che offre il 10% di sconto sul primo acquisto. Come spiegato da Casinos nella sezione dedicata della sua piattaforma, i bonus di questo tipo, soprattutto se generosi e magari associati ad altri tipi di codici promozionali, sono perfetti per invitare nuovi utenti a registrarsi. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di siti e servizi che coinvolgono grandi transazioni di denaro o prodotti poco conosciuti e i cui nuovi clienti hanno quindi bisogno di una spintarella in più per iscriversi e acquistare.

Il lavoro però non finisce qui: una volta usufruito del bonus o dello sconto di benvenuto il cliente deve essere invogliato a rimanere sulla piattaforma e a continuare a utilizzare i nostri servizi. È quindi importante che i prodotti offerti, il servizio clienti e in generale l’esperienza di acquisto siano comunque piacevoli, semplici e trasparenti. In questo modo i clienti potranno consigliare il servizio ad amici e clienti che, a loro volta attratti dai bonus per i nuovi utenti, saranno incuriositi e più disposti a iscriversi. Associato spesso al bonus di benvenuto è anche il cosiddetto “invita un amico”. Tramite link personali gli utenti già iscritti possono invitare amici e parenti ed entrambi possono godere di sconti e promozioni. Ciò stimola gli utenti già iscritti a invitare più nuove persone possibile, dato che spesso queste promozioni sono cumulabili.

Fonte: Unsplash

Le promozioni tramite newsletter

Se i bonus di benvenuto sono disponibili per tutti i nuovi utenti, le newsletter possono essere un ottimo strumento per offrire promozioni e sconti esclusivi solo agli iscritti. Se utilizzata sapientemente la newsletter può essere una grande opportunità per fidelizzare il cliente a cui verrà ricordato dell’esistenza del nostro servizio con cadenza regolare e a cui verranno offerti promo e regali.

La newsletter può infatti essere usata sia per attirare nuovi utenti sia per far ritornare chi ha già usufruito dei nostri servizi. Come nel caso di Zalando, che offre il 10% di sconti ai nuovi iscritti alla sua newsletter, questo strumento può essere usato per invitare nuovi utenti a provare i nostri prodotti. In cambio questi devono semplicemente iscriversi alla newsletter che li aggiornerà regolarmente sulle ultime news.

Chi è invece iscritto alla newsletter da tempo può trovarvi con cadenza regolare codici sconto, magari durante il periodo dei saldi, e promozioni esclusive. Se utilizzata in collaborazione con i social media la newsletter può attirare sempre più nuovi utenti. Sono infatti molte le aziende che, conoscendo a fondo il comportamento dei clienti, condividono tramite post e storie su Facebook e Instagram la notizia che a breve verranno offerti sconti e promozioni a tutti gli utenti tramite un codice inviato tramite newsletter. In questo modo chi segue l’azienda sui social, è interessato ai prodotti ma non si è mai iscritto avrà una spinta ulteriore a diventare un nuovo cliente e approfittare dei benefici di cui godono coloro che ricevono la newsletter.

Fonte: Pixabay

Abbiamo da poco aperto una piattaforma online che offre servizi e prodotti ma non sappiamo come attirare nuovi clienti? Offrendo bonus di benvenuto, attivando promozioni come “invita un amico” e utilizzando al meglio la newsletter sarà possibile trovare nuovi iscritti e fidelizzarli.

