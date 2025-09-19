Newsletter

19 Settembre 2025 - 17:19

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

‘L’importanza del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 quale strumento di protezione aziendale’, dell’avv. Caroppo (consulente As.tro)

Il D.Lgs. 231/2001 contiene la normativa italiana che ha introdotto, per la prima volta nel nostro sistema giuridico, la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, enti pubblici economici) per determinati

19 Settembre 2025

Share the post "‘L’importanza del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 quale strumento di protezione aziendale’, dell’avv. Caroppo (consulente As.tro)"

Stampa pagina

Il D.Lgs. 231/2001 contiene la normativa italiana che ha introdotto, per la prima volta nel nostro sistema giuridico, la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, enti pubblici economici) per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Tale normativa – scrive l’avv. Marco Caroppo, consulente Astro –  ha colmato un vuoto nel nostro ordinamento in quanto, precedentemente alla sua introduzione, solo le persone fisiche potevano rispondere dei reati, mentre le società e gli enti andavano esenti da responsabilità penale anche quando traevano vantaggio dalle condotte illecite.

Il catalogo dei reati rientranti nella disciplina in esame è in continuo ampliamento e oggi comprende una vasta gamma di ipotesi delittuose: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, ambientali, corruzione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio, delitti informatici ed anche alcune ipotesi che impattano nell’area del gioco pubblico.

Per quanto attiene, nello specifico, tale ambito, la Legge n. 39 del 3 maggio 2019, ha introdotto l’articolo 25-quaterdecies nel D.Lgs. 231/01, includendo le seguenti fattispecie:

  • frode in competizioni sportive (richiamo alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1);
  • esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa (comprese le forme a distanza) e giochi d’azzardo esercitati tramite apparecchi vietati (legge n. 401/1989, art. 4).

Pertanto, le società che operano in questo ambito – sale da gioco, società concessionarie, piattaforme online – possono incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 qualora i loro dirigenti o dipendenti (e più in generale stakeholders) commettano i reati sopra indicati o reati ad essi tipicamente collegati quali, ad esempio, la truffa, il riciclaggio o l’autoriciclaggio, qualora i medesimi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società.

In tali casi, l’azienda rischia ingenti sanzioni pecuniarie che si attestano da un minimo di Euro 77.400,00 ad un massimo di Euro 1.239.200,00.

Oltre a tali sanzioni possono essere applicate anche misure interdittive che possono comportare la sospensione dell’attività o la revoca delle concessioni.

Tuttavia, la medesima normativa prevede la possibilità per le società di andare esente da responsabilità ex art. 6 d.lgs. 231/2001 qualora dimostrino di aver adottato al proprio interno, preventivamente, un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ed abbiano istituito un Organismo di Vigilanza con compiti di controllo e poteri di indagine interna.

In particolare, il modello organizzativo prevede la mappatura delle aree di rischio-reato all’interno della società e l’introduzione di procedure e controlli che riducono la probabilità che i reati vengano commessi (es.: separazione dei ruoli decisionali, controlli sulle concessioni, gestione trasparente delle transazioni, controlli sull’identità dei giocatori, ecc.).

In conclusione, applicato alle fattispecie collegate al gioco d’azzardo, il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 diventa un presidio essenziale e necessario per le aziende che operano nel settore, non solo come misura di legalità e protezione del patrimonio societario ma anche come strumento strategico per tutelare la reputazione aziendale e rafforzare i rapporti con Autorità e stakeholder.

 

PressGiochi

 

L’Avv. Marco Caroppo è avvocato del Foro di Bologna e si occupa di diritto penale.  Svolge -nello specifico- attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 attraverso la realizzazione, implementazione ed aggiornamento di Modelli Organizzativi 231, Codici Etici e procedure aziendali per la prevenzione dei reati. Ha maturato una solida esperienza come membro e presidente di Organismi di Vigilanza (OdV) in diversi settori. È relatore in convegni e corsi di formazione sul D.Lgs. 231/2001 e compliance aziendale. È scrittore ed ha pubblicato il romanzo Dipende con Bertoni Editore.

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A – Equilibrio nel derby di Roma: su Sisal.it giallorossi in vantaggio a 2,60, i biancocelesti inseguono a 2,90

Le ultime parole famose da SBC Summit

Bilancio dello Stato: nel periodo gennaio-luglio, da giochi e lotterie entrate per 3,9 mld di euro

ECA premia due talenti femminili con le borse di studio 2025 per l’Executive Development Programme

Toscana: a Ponzano serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo

Isola Capo Rizzuto (KR): denunciato titolare di una sala scommesse per esercizio abusivo di gioco

Gaming in Germany Conference 2025: annunciata l’agenda preliminare

Lotto, ripristino operazioni di estrazione nella sede di Milano

‘L’importanza del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 quale strumento di protezione aziendale’, dell’avv. Caroppo (consulente As.tro)

La Gambling Commission chiuderà l’Advisory Board for Safer Gambling

Guida alla 4ª Giornata di Serie A: tra sfide tattiche e il Derby della Capitale

La società Hit ottiene una nuova concessione per il casinò online in Italia

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×