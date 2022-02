Limiti orari al gioco: il Tar Lazio conferma il regolamento di Lavena Ponte Tresa

«Una bella notizia e una decisione storica, che interessa non solo il nostro Comune ma tutti quelli del Piano di zona che hanno preso provvedimenti analoghi – dice il sindaco Massimo Mastromarino.

Così l’Amministrazione di Lavena Ponte Tresa commenta la decisione del TAR Lazio in merito ai ricorsi presentati da due società per l’annullamento dei provvedimenti per la prevenzione e il contenimento del gioco d’azzardo e dei fenomeni di dipendenza dal gioco.

“Mi sento rinfrancato da questa sentenza perché quando limiti un’attività non lo fai a cuor leggero ma lo fai perché reputi che sia un provvedimento corretto, che mette in primo piano la tutela del bene dei tuoi cittadini. E’ un cammino che non abbiamo fatto in solitaria ma in un confronto serrato con gli altri 25 comuni del Piano di zona. C’è quindi oggi la soddisfazione per i termini contenuti nella sentenza del Tar, che dice due cose: che nel merito e nelle motivazioni il provvedimento di limitazione degli orari è corretto e dal punto di vista giuridico non lede né gli interessi dei privati, né i fondamenti giuridici di ogni atto amministrativo».

«Queste sentenze sono importanti perché è giusto tenere alta l’attenzione su questo tema – conclude Mastromarino – Un tema che con la pandemia è stato un po’ messo da parte ma che purtroppo è sempre molto attuale».

Il Tar non solo ha respinto i due ricorsi, ma ha condannato le società che li hanno presentati al pagamento delle spese processuali nella misura di 3mila euro ciascuna oltre agli oneri accessori.

PressGiochi