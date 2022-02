Limite contanti: nel Milleproroghe resta a 2.000 euro anche nel 2022

Il tetto ai contanti, che dal 1° gennaio 2022 è sceso a 1.000 euro, torna a 2.000 euro per tutto l’anno, rimandando al 2023 l’entrata in vigore del limite. E’

Il tetto ai contanti, che dal 1° gennaio 2022 è sceso a 1.000 euro, torna a 2.000 euro per tutto l’anno, rimandando al 2023 l’entrata in vigore del limite. E’ il frutto dell’esame alla Camera degli emendamenti al decreto Milleproroghe.

La neutralizzazione per un anno del nuovo limite ai contanti si materializza nella spaccatura dentro la maggioranza di governo, con Lega e Forza Italia che hanno votato insieme a FdI l’emendamento contro il parere del governo. La modifica, che sposta l’entrata in vigore della soglia più bassa dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, è passata per un solo voto con il parere contrario del governo.

Se l’Aula confermerà questa indicazione, fino al 1° gennaio 2023 sarà possibile pagare in contanti un acquisto di valore non superiore a 1.999,99 euro. Occorrerà, appunto, che il Parlamento dia il via libera definitivo.

