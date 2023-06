Light & Wonder sigla un nuovo accordo con Betsson Group

Il duo leader di mercato firma un accordo rinnovato che vede l’ampio portafoglio OPENGAMING™ di Light & Wonder raggiungere nuovi mercati in tutto il mondo.

Light & Wonder ha siglato un nuovo accordo con l’operatore leader di mercato Betsson Group, aprendo una finestra di nuove entusiasmanti opportunità per entrambe le parti.

Basandosi su una relazione esistente di lunga data, il nuovo accordo garantisce la continuazione di Light & Wonder e di vari contenuti di terze parti resi disponibili tramite il sistema OPENGAMING (OGS), ma soprattutto offre all’operatore un aumento significativo dei contenuti disponibili in tutti i contenuti esistenti e nuovi mercati in cui operano attualmente o che stanno per entrare.

Rinomato per la sua offerta unica e di alta qualità, nonché per il suo impegno nel servizio clienti, Betsson Group ha sviluppato una solida reputazione come prima scelta per i giocatori di tutta Europa e America Latina.

Il duo ha lavorato insieme per molti anni, con Light & Wonder che ha fornito contenuti di primo piano a Betsson Group poiché hanno favorito la crescita nei mercati chiave a livello globale.

Il nuovo accordo segna un’altra importante pietra miliare per Light & Wonder, in quanto consolida la piattaforma OpenGaming come ecosistema di casinò digitale leader a livello mondiale.

Magdalena Podhorska-Okolow, MD Europe di Light & Wonder, ha dichiarato: “Consideriamo Betsson Group un operatore importante che ha mostrato impegno e fiducia a Light & Wonder per molti anni. Il fatto che l’accordo sia stato rinnovato consolida i piani del gruppo di vederci come un partner chiave per la crescita. Lavoriamo sodo per comprendere la traiettoria di Betsson Group e per assicurarci di essere il partner di riferimento per raggiungere le loro ambizioni”.

Laura Peretta, responsabile delle relazioni con i fornitori presso Betsson Group, ha aggiunto: “Light & Wonder è stato il nostro fornitore di fiducia sin dai primi giorni del nostro viaggio all’interno di iGaming. Abbiamo seguito un percorso simile di ingresso nel mercato quando il panorama stava cambiando e loro sono sempre stati lì per noi. Il loro ecosistema OpenGaming garantisce competenza, scalabilità e consegna di contenuti eccezionali. Siamo lieti di poter continuare la solida partnership e nutrire grandi aspettative per il nostro futuro condiviso”.

L’ecosistema OpenGaming offre oltre 3.500 giochi da una rete globale di studi di gioco interni e di terze parti con una facilità di integrazione senza pari, solida e sicura. Tutti i giochi disponibili tramite OpenGaming sono supportati da una gamma completa di strumenti di gioco responsabile, contribuendo a offrire un’esperienza di gioco sicura e divertente per i giocatori.

