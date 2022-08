Light & Wonder (Scientific Games). Barry Cottle lascia la presidenza, nominato Matt Wilson AD ad interim

Barry Cottle ha lasciato la sua posizione di presidente e amministratore delegato di Light & Wonder (L&W), l’azienda precedentemente nota come Scientific Games. Il gruppo, che sta intraprendendo un importante

Il gruppo, che sta intraprendendo un importante riallineamento della propria strategia aziendale, ha nominato Matt Wilson, attualmente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo di gioco, come amministratore delegato ad interim.

L&W ha recentemente venduto la sua divisione della lotteria e ha in programma di cedere la sua attività di scommesse sportive OpenBet nel prossimo mese con un accordo del valore di $ 800 milioni, un terzo in meno rispetto a $ 1,2 miliardi originariamente concordato con Endeavour, proprietario di IMG Arena, nel settembre 2021.

Il gruppo ha affermato di aver avviato un processo di ricerca per identificare un amministratore delegato permanente e di aver ingaggiato un’importante società di ricerca esecutiva nazionale. Ha detto che ha in atto un processo di pianificazione della successione e prenderà in considerazione sia i candidati interni che quelli esterni.

“Mentre entriamo nel prossimo capitolo del nostro viaggio di crescita come azienda leader di giochi globale multipiattaforma, siamo fiduciosi che questo sia il momento giusto per fare questa transizione di leadership”, ha affermato Jamie Odell, presidente esecutivo di Light & Wonder. “Il nostro vicepresidente esecutivo, Toni Korsanos, e io abbiamo lavorato a stretto contatto con Matt per oltre 10 anni, anche di recente per ribaltare e riposizionare l’attività di gioco di Light & Wonder per una crescita a lungo termine.

“Siamo fiduciosi che le sue intuizioni strategiche, la profonda conoscenza del settore, la ricca esperienza lo rendano la persona ideale per ricoprire il ruolo di CEO ad interim durante questo periodo di transizione”.

Nell’annunciare la nomina di Wilson su base provvisoria, il gruppo ha riaffermato i suoi obiettivi finanziari 2022-25 forniti a maggio 2022. Questi includono un EBITDA consolidato rettificato mirato per il 2025 di $ 1,4 miliardi o un tasso di crescita annuale composto del 15%. Il Gruppo rimane impegnato a portare a termine il suo piano strategico per raggiungere questi obiettivi finanziari. Alla sua nomina, Wilson ha dichiarato: “Sono onorato di assumere il ruolo di CEO ad interim durante questo periodo emozionante per la nostra azienda. Con un’organizzazione snella, una focalizzazione strategica più precisa e un bilancio rafforzato, ora siamo in una posizione migliore per sfruttare le incredibili opportunità che ci attendono per il business. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il resto del team dirigenziale in questa nuova veste mentre continuiamo ad accelerare i nostri progressi come azienda a crescita sostenibile”.

