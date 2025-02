Light & Wonder, nel 2024 fatturati 3,2 miliardi di dollari (+10%)

Light & Wonder ha riportato un fatturato consolidato di 797 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2024 (4Q24), registrando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente e segnando il quindicesimo trimestre consecutivo di crescita su base annua.

L’utile netto ha raggiunto i 107 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 67 milioni del trimestre precedente, mentre l’EBITDA rettificato consolidato è aumentato del 4%, raggiungendo 315 milioni di dollari australiani.

Secondo le informazioni depositate mercoledì mattina, i risultati del 4Q24 includono un aumento del 4% dei ricavi del settore Gaming, trainato principalmente dalla continua crescita dei sistemi di gioco e dei prodotti per tavoli, che hanno registrato rispettivamente un incremento del 24% e del 10% su base annua. Anche i ricavi delle operazioni di gioco sono aumentati del 4%. Il settore iGaming ha segnato una crescita dell’11%, mentre il segmento SciPlay è rimasto stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

2024 – Light & Wonder ha anche riportato una performance record per l’intero anno fiscale 2024 (FY24), con un fatturato consolidato che ha raggiunto il massimo storico di 3,2 miliardi di dollari, con un incremento del 10% su base annua. I ricavi del settore Gaming per l’anno sono aumentati del 12%, raggiungendo 2,1 miliardi di dollari, grazie alla continua espansione delle vendite di macchine da gioco, in particolare nei mercati del Nord America e dell’Australia, e alla crescita del 13% nei sistemi di gioco.

Il segmento SciPlay ha registrato un aumento del fatturato del 6%, raggiungendo 821 milioni di dollari nel FY24, mentre i ricavi dell’iGaming sono aumentati del 9%, attestandosi a 299 milioni di dollari.

L’EBITDA rettificato consolidato ha raggiunto 1,24 miliardi di dollari, avvicinandosi all’obiettivo fissato dall’azienda per l’FY25 di 1,4 miliardi di dollari.

Matt Wilson, Presidente e CEO di Light & Wonder, ha dichiarato: “Abbiamo chiuso un 2024 solido, con una continua crescita a doppia cifra dei ricavi e degli utili per l’anno. I guadagni nella quota di mercato delle vendite di macchine da gioco in Nord America e Australia testimoniano il nostro investimento in R&D, la nostra strategia commerciale e il nostro solido piano di sviluppo prodotti. Inoltre, abbiamo riallineato le esigenze degli studi, aggiungendo nuovi talenti ed espandendo gli studi esistenti.”

Ha inoltre evidenziato l’importanza dell’acquisizione strategica della divisione benefica di Grover Gaming, che rafforza la strategia cross-platform dell’azienda e la presenza nei mercati regolamentati del gioco terrestre: “Questa acquisizione ci fornisce una base di distribuzione più ampia per il nostro vasto catalogo di contenuti e accelera la nostra crescita sostenibile nel lungo termine.”

Oliver Chow, CFO di Light & Wonder, ha aggiunto: “La nostra solida base finanziaria ci offre la flessibilità di allocare il capitale laddove può generare il massimo valore a lungo termine, in linea con il nostro framework di distribuzione del capitale. Ci aspettiamo che l’acquisizione della divisione benefica di Grover Gaming contribuisca ad ampliare la nostra base di ricavi ricorrenti e si integri sinergicamente con le nostre attività ad alta marginalità e capacità di generazione di liquidità, migliorando il nostro profilo di crescita e la strategia cross-platform.”

Infine, Chow ha sottolineato il valore della strategia di riacquisto azionario dell’azienda: “Abbiamo effettuato riacquisti di azioni per un valore significativo di 462 milioni di dollari nel 2024. Riteniamo che la nostra crescita solida degli utili e l’ulteriore ottimizzazione della struttura del capitale continueranno a darci vantaggi competitivi e stabilità mentre espandiamo il nostro business a livello globale.”

