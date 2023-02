Light & Wonder aggiunge contenuti esclusivi alla piattaforma OpenGaming™ grazie all’accordo Atlantic Digital

Lo studio firma un accordo per l’utilizzo della nuova piattaforma Playzido Remote Gaming Server di Light & Wonder per portare eccezionali titoli di marca sui mercati globali.

Light & Wonder, Inc. (insieme alle sue sussidiarie, “Light & Wonder”) ha ulteriormente migliorato il suo portafoglio di contenuti OpenGaming con l’aggiunta esclusiva dello studio di gioco Atlantic Digital, che ora collaborerà con Playzido Remote Gaming Server (“RGS” ) per offrire una gamma di nuovi giochi basati su titoli cinematografici e televisivi classici. Atlantic Digital si è assicurata i diritti di gioco a una serie di marchi noti e presto annunciati, con il lancio dei giochi tramite OpenGaming dalla primavera del 2023 in poi.

Atlantic Digital rilascerà una serie di giochi sviluppati utilizzando la piattaforma proprietaria RGS di Playzido. Di proprietà di Light & Wonder, le rapide capacità di sviluppo di giochi di Plazido unite alla distribuzione globale della piattaforma OpenGaming di Light & Wonder stanno attirando i nuovi studi più entusiasmanti del mercato.

Come ultima aggiunta esclusiva e di alta qualità a OpenGaming, i contenuti di Atlantic Digital saranno resi disponibili ai giocatori attraverso la rete globale di operatori di Light & Wonder. L’accordo rappresenta l’ultimo passo per consolidare OpenGaming come uno dei principali ecosistemi di casinò digitali al mondo.

Sam Hobcraft, amministratore delegato di Atlantic Digital, ha dichiarato: “La combinazione di Light & Wonder insieme a Playzido è la soluzione di piattaforma perfetta per Atlantic Digital per guidare la distribuzione dei nostri giochi premium a livello globale. Siamo in grado di creare giochi in modo rapido ed efficiente tramite il team super professionale di Playzido, ma ancora più importante, ora siamo in grado di accedere ai maggiori operatori su entrambe le sponde dell’Atlantico. Non vediamo l’ora di instaurare un ottimo rapporto negli anni a venire”

Steve Mayes, Digital Partnerships Director di Light & Wonder, ha dichiarato: “Il team di Atlantic Digital ha una comprovata esperienza nel settore e porta con sé fantastiche possibilità data l’ampia gamma di diritti di marchio che si sono assicurati”.

“La creazione di giochi di marca è innegabilmente difficile da perfezionare, ma siamo già lieti di vedere il livello di abilità, impegno e attenzione che Atlantic Digital sta investendo nei loro giochi. Questo è un accordo che accelererà la crescita di Atlantic Digital fornendo al tempo stesso ai partner di OpenGaming un flusso di contenuti riconoscibili e di alta qualità da distribuire ai giocatori”.

L’ecosistema OpenGaming offre oltre 3.500 giochi da una rete globale di studi di gioco interni e di terze parti con una facilità di integrazione senza pari, robusta e sicura. Tutti i giochi disponibili tramite OpenGaming sono supportati da una gamma completa di strumenti di gioco responsabile, contribuendo a offrire un’esperienza di gioco sicura e divertente per i giocatori.

