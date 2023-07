L’iGB L!VE prende il via ad Amsterdam con numeri record

La più grande edizione di iGB L!VE si è aperta ufficialmente oggi (mercoledì 12 luglio) presso la RAI Amsterdam.

Gli organizzatori si stanno preparando ad accogliere professionisti del settore provenienti da oltre 100 nazioni a un evento che è pronto a battere tutti i record.

Con 14.805 mq lordi di spazio dedicati al prodotto, all’apprendimento e all’innovazione, l’area espositiva iGB L!VE presenta 207 espositori, un aumento del 20% rispetto al precedente record del 2022.

Il dato netto, che riflette la superficie occupata dagli espositori, si attesta a 5.870 mq, superando del 30% il precedente massimo di 4.513 mq registrato lo scorso anno.

Le funzionalità di alto profilo includono la prima zona di protezione dei consumatori (CPZ) che è stata creata per fornire ai visitatori gli strumenti e le informazioni per garantire che le aziende siano conformi in relazione al gioco d’azzardo più sicuro, ai requisiti di accessibilità dei giocatori e ai nuovi requisiti di pubblicità/marketing come quelli recentemente introdotti in

Paesi Bassi.

I visitatori di iGB L!VE hanno accesso a due giornate ricche di contenuti con streaming forniti da team di relatori esperti.

Mercoledì 12 luglio è dedicato ai nuovi mercati. Gli argomenti incentrati sul business includono una revisione della mappa globale dell’igaming, una valutazione delle nuove frontiere in Europa, contenuti di gioco per nuovi mercati, localizzazione di marchi per l’America Latina e una sessione che esamina la licenza off-shore.

Giovedì 13 l’attenzione si sposta sui contenuti appositamente curati per il settore igaming Affiliate.

Gli argomenti chiave comprendono un’analisi dei vincitori e dei vinti nelle guerre dell’IA, l’impatto degli aggiornamenti di Google e cosa significano per gli affiliati, la padronanza del marketing degli influencer, un aggiornamento SEO che include cosa aspettarsi nel terzo e quarto trimestre del 2023 e una valutazione delle geolocalizzazione più promettenti.

PressGiochi