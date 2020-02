Liechtstein invia in Ce un aggiornamento sui casinò

I requisiti sono formulati in relazione alla registrazione dei clienti e alla memorizzazione dei loro dati. Sono formulati anche i requisiti tecnici per le macchine,inoltre sono formulate alcune disposizioni relative al divieto di pubblicità.

In assenza di regolamenti armonizzati dalla legge europea nel settore del gioco d’azzardo, spetta agli Stati decidere se e in che misura la sfera dei giochi d’azzardo è regolata per motivi di ordine pubblico. L’ordinanza stabilisce i requisiti che deve soddisfare il licenziatario per aver diritto alla gestione del casinò.

