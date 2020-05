Liechtenstein: luce verde dalla Ce alle nuove norme sui casinò

Passa l’esame della CE l’ordinanza del Liechtenstein che interviene a modificare le norme vigenti sui casinò. La norma prevede che siano formulati requisiti in relazione alla registrazione dei clienti e alla memorizzazione dei loro dati. Introdotti poi nuovi requisiti tecnici per le macchine da gioco e disposizioni relative al divieto di pubblicità.

“In assenza di regolamenti armonizzati dalla legge europea nel settore del gioco d’azzardo- ricorda l’ordinanza – , spetta agli Stati decidere se e in che misura la sfera dei giochi d’azzardo è regolata per motivi di ordine pubblico. L’ordinanza stabilisce i requisiti che deve soddisfare il licenziatario per aver diritto alla gestione del casinò”.

PressGiochi