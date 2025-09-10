Newsletter

10 Settembre 2025 - 18:39

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Licenze gioco, il TAR Piemonte frena la Questura di Alessandria: “No a rischi economici sproporzionati”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare presentata contro il decreto di diniego emesso dalla Questura di Alessandria in merito al rilascio della

10 Settembre 2025

Share the post "Licenze gioco, il TAR Piemonte frena la Questura di Alessandria: “No a rischi economici sproporzionati”"

Stampa pagina

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare presentata contro il decreto di diniego emesso dalla Questura di Alessandria in merito al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito tramite VLT.

La Questura aveva respinto l’istanza della sala Vlt difesa dall’avvocato Luca Giacobbe,  qualificandola come “apertura di nuova attività” – e non come subentro – in quanto il contratto di cessione d’azienda sottoscritto dalle parti era condizionato al rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Una scelta che avrebbe comportato l’applicazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dall’art. 16 della legge regionale Piemonte n. 19/2021.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che l’apposizione di tale condizione sospensiva rappresenti una ragionevole forma di tutela contrattuale. In assenza della licenza, infatti, il cessionario si troverebbe nell’impossibilità di esercitare l’attività, pur avendo già sostenuto l’investimento economico per l’acquisto dell’azienda. “Imporre al privato di eliminare tale condizione – si legge nell’ordinanza – parrebbe comportare l’assunzione per lo stesso di un rischio economico sproporzionato”.

Secondo i giudici amministrativi, dal punto di vista dell’interesse pubblico la presenza di un atto notarile di cessione garantirebbe comunque un valido subentro, dal momento che l’unica condizione sospensiva resta il rilascio della licenza da parte della Questura, subordinata alla verifica dei requisiti di legge.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento e riesaminare l’istanza, sospendendo nel frattempo gli effetti del diniego impugnato. L’udienza di merito è stata fissata nei prossimi mesi.

PressGiochi

Fonte immagine: HippoBingo Cesena

banner articolo interno
Leggi anche

IAG Expo di Manila: le Filippine al centro del futuro del gambling nell’area APAC

Licenze gioco, il TAR Piemonte frena la Questura di Alessandria: “No a rischi economici sproporzionati”

TAR Lombardia, accolto ricorso di una sala bingo: “Non è prevista la chiusura della sala la mattina”

SBC Summit Lisbona si prepara ad accogliere 30.000 partecipanti

Basilicata, Bochicchio (Avs-Psi-LBp): “Rafforzare i programmi di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco”

Freni (MEF): “Dai giochi, oltre 10 miliardi di euro di gettito nel 2024, al lavoro su nuova normativa dopo la sentenza della Consulta”

Rise of Olympus Extreme in arrivo su StarCasinò: al via una settimana di nuovi lanci

Camera. Trasformata in question time l’interrogazione Merola-Vaccari (PD) sui dati del gioco pubblico

Allwyn lancia il Player Protection Lab per promuovere nuove ricerche sulla sicurezza dei giocatori

Un nuovo viaggio verso l’oro in esclusiva mondiale: arriva su StarCasinò “Gonzo’s Quest 2”

Brasile, da ottobre 2024 Anatel ha smantellato oltre 18.000 siti di scommese illegali

Sapar: positivo il bilancio dei primi 100 giorni della nuova presidenza

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy