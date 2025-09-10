Licenze gioco, il TAR Piemonte frena la Questura di Alessandria: “No a rischi economici sproporzionati”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare presentata contro il decreto di diniego emesso dalla Questura di Alessandria in merito al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito tramite VLT.

La Questura aveva respinto l’istanza della sala Vlt difesa dall’avvocato Luca Giacobbe, qualificandola come “apertura di nuova attività” – e non come subentro – in quanto il contratto di cessione d’azienda sottoscritto dalle parti era condizionato al rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Una scelta che avrebbe comportato l’applicazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dall’art. 16 della legge regionale Piemonte n. 19/2021.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che l’apposizione di tale condizione sospensiva rappresenti una ragionevole forma di tutela contrattuale. In assenza della licenza, infatti, il cessionario si troverebbe nell’impossibilità di esercitare l’attività, pur avendo già sostenuto l’investimento economico per l’acquisto dell’azienda. “Imporre al privato di eliminare tale condizione – si legge nell’ordinanza – parrebbe comportare l’assunzione per lo stesso di un rischio economico sproporzionato”.

Secondo i giudici amministrativi, dal punto di vista dell’interesse pubblico la presenza di un atto notarile di cessione garantirebbe comunque un valido subentro, dal momento che l’unica condizione sospensiva resta il rilascio della licenza da parte della Questura, subordinata alla verifica dei requisiti di legge.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento e riesaminare l’istanza, sospendendo nel frattempo gli effetti del diniego impugnato. L’udienza di merito è stata fissata nei prossimi mesi.

PressGiochi