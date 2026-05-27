L’ICE Research Institute ha finanziato studi accademici presentati alla 19ª International Conference on Gambling & Risk

L’ICE Research Institute (IRI) sta portando avanti la propria missione fondativa – promuovere il dibattito, elevare gli standard del settore, orientare le politiche e lasciare un’eredità duratura – con due

L’ICE Research Institute (IRI) sta portando avanti la propria missione fondativa – promuovere il dibattito, elevare gli standard del settore, orientare le politiche e lasciare un’eredità duratura – con due studi accademici finanziati dall’istituto e presentati a ricercatori internazionali, regolatori e leader dell’industria in occasione della 19ª International Conference on Gambling & Risk, in programma al Bellagio Resort and Casino di Las Vegas dal 26 al 28 maggio.

Organizzata dall’UNLV International Gaming Institute, la conferenza ha approfondito il modo in cui tecnologia, politiche pubbliche e comportamento dei consumatori stanno ridefinendo l’esperienza del gioco.

I due progetti accademici finanziati dall’IRI sono: “Social Representations and Stigma Surrounding Gambling in Contemporary Spain”, guidato dal dottor David Pere Martínez Oró, direttore di Episteme Social, e “Advancing AI Ethics and Governance in the Gambling Sector”, progetto di ricerca sviluppato dall’Università del Nevada di Las Vegas in collaborazione con la Universidad Rey Juan Carlos di Madrid.

Spiegando le finalità dell’ICE Research Institute, Ewa Bakun, Director Industry Relations di World Gaming (fu Clarion Gaming), ha dichiarato: “Dopo il trasferimento di ICE a Barcellona, in collaborazione con Fira Barcelona abbiamo istituito un fondo annuale di investimento per concedere finanziamenti a istituzioni scientifiche e accademiche e sostenere la ricerca sulla prevenzione e la sostenibilità, fornendo al contempo una solida base scientifica per supportare i processi decisionali. Questo approccio ci distingue da gran parte della ricerca accademica esistente, che si è concentrata principalmente sul trattamento dei danni legati al gioco”.

Ha aggiunto: “L’International Conference on Gambling & Risk Taking è il luogo in cui vengono presentate e condivise le più recenti ricerche del settore. Si distingue per il rigore scientifico e accademico, la profondità di analisi ed è l’evento di riferimento per la diffusione di risultati realmente nuovi e originali.

Siamo onorati che non uno, ma ben due studi finanziati dall’ICE Research Institute siano stati selezionati per essere presentati. Questo rappresenta una conferma della nostra visione: sfruttare la forza del brand ICE per contribuire alla creazione di un futuro sostenibile per l’industria internazionale del gioco e lasciare un’eredità duratura che vada oltre i significativi benefici che ICE apporta all’economia regionale”.

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