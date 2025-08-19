Newsletter

20 Agosto 2025

L’European Poker Tour torna a Parigi nel 2026

L’EPT (European Poker Tour) farà ritorno a Parigi a febbraio 2026 con una delle sue tappe più iconiche, insieme agli appuntamenti di EPT Monte Carlo, PokerStars Open Campione e Namur,

19 Agosto 2025

L’EPT (European Poker Tour) farà ritorno a Parigi a febbraio 2026 con una delle sue tappe più iconiche, insieme agli appuntamenti di EPT Monte Carlo, PokerStars Open Campione e Namur, anch’essi in programma nel corso del 2026.

L’EPT Paris 2024 è stata una delle tappe più popolari del tour live, con oltre 16.000 ingressi in totale tra i vari eventi, tra cui 1.747 nel Main Event dal montepremi di oltre €8,3 milioni, vinto da Barny Boatman che si è aggiudicato oltre €1,2 milioni.

Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026, migliaia di giocatori visiteranno nuovamente il Palais des Congrès per 12 giorni di sfide avvincenti, con una straordinaria atmosfera ai tavoli e non solo. Tra i principali eventi in programma ci sono il Main Event del PokerStars Open, il Women’s Event, l’High Roller e il Main Event dell’EPT.

“Siamo lieti di ritrovare la tappa di Parigi nel programma dell’EPT del 2026 e di collaborare nuovamente con il Club Barrière”, ha dichiarato Cédric Billot, Associate Director, Live Events. “È uno degli appuntamenti preferiti dei giocatori per diversi motivi, tra cui l’atmosfera unica e la posizione facilmente raggiungibile da tutta Europa. Inoltre, per chi ama trascorrere un po’ di tempo lontano dai tavoli di poker, Parigi è una città difficilmente superabile. Non vediamo l’ora di tornare nella capitale francese a febbraio per accogliere i giocatori nel Palais des Congrès”.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

PressGiochi

