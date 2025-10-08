Lettonia, l’associazione LLAB: “L’aumento delle tasse sul gioco porterà alla chiusura di altre gaming hall”

L’Associazione degli Operatori di Gioco d’Azzardo Autorizzati in Lettonia (LLAB) critica l’aumento delle tasse sul gioco, avvertendo che potrebbe causare un calo delle entrate fiscali e la chiusura di oltre 20 sale da gioco nel paese.

Il ministro delle Finanze della Lettonia Arvils Ašeradens ha dichiarato che, a partire dal 2026, la tassa annuale per le slot machine fisiche passerà da €6.204 a €7.440. I giochi da tavolo come roulette, carte e dadi saranno tassati a €40.440 all’anno, rispetto ai precedenti €33.696. Anche le tasse basate sui ricavi aumenteranno. I giochi telefonici, le scommesse e le puntate saranno tassati al 18% (invece del 15%), il bingo al 12% (precedentemente 10%) e il gioco online al 15% (invece del 12%).

Il Ministero delle Finanze prevede che queste modifiche genereranno €9,2 milioni in più, di cui €9 milioni destinati al bilancio nazionale e €175.000 ai governi locali. Tuttavia, la LLAB ha messo in dubbio questa previsione, sostenendo che le entrate fiscali potrebbero invece diminuire.

Secondo l’associazione, infatti, il calo sarebbe dovuto alla chiusura di sale da gioco incapaci di sostenere l’aumento delle tasse. Si prevede la chiusura di oltre 20 sale da gioco e 10 tavoli da carte o roulette nel 2026, con un possibile deficit fiscale di €2,5 milioni (circa $2,9 milioni).

La LLAB ha inoltre ricordato che le tasse sul gioco erano già aumentate del 20% all’inizio del 2024, causando la chiusura di 24 sale da gioco. L’associazione avverte che il numero potrebbe crescere ulteriormente con nuovi aumenti.

Ha aggiunto che esiste una tendenza di lungo periodo alla chiusura, con il numero di sale da gioco in Lettonia passato da 327 nel 2005 a 168 a metà del 2025. Il numero di slot machine è sceso da 4.916 a 4.037 dall’inizio del 2024, mentre i ricavi delle macchine sono diminuiti del 12%, attestandosi a €55 milioni nel primo semestre del 2025.

PressGiochi