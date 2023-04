L’Estonia lancia l’allarme sul divieto di pubblicità al gioco d’azzardo

È probabile che l’Estonia diventi la prossima nazione europea a proporre l’applicazione di un divieto generalizzato sulla pubblicità del gioco d’azzardo. Questo sviluppo segue l’accordo della scorsa settimana su un nuovo governo di coalizione “centrista” formato dal Partito riformista, dai socialdemocratici e dal partito Eesti 200.

Sono sempre più numerosi i paesi a livello Ue che stanno introducendo e proponendo divieti alla pubblicità del gioco. Più recentemente in Gran Bretagna la Premiere League ha deciso di vietare gli sponsor del betting sulle maglie degli atleti. In precedenza anche Francia, Spagna ed Italia sono intervenute sulla questione.

La nazione baltica continuerà ad essere guidata dal primo ministro Kaja Kallas, che ha indicato come massima priorità il rafforzamento della difesa e della sicurezza dell’Estonia contro le minacce russe.

Dopo essere stata sanzionata lunedì, la Coalizione deve ancora rivelare la sua agenda politica comune. Tuttavia, fonti di notizie estoni riferiscono che i suoi membri sono favorevoli all’adozione di restrizioni più severe sulla pubblicità del gioco d’azzardo per rispecchiare quelle di altre nazioni europee.

La richiesta di un divieto totale sulla pubblicità del gioco d’azzardo è guidata da Lauri Läänemets (SDE), che tornerà al governo come ministro degli Interni.

Läänemets ha avvertito che è necessario un freno alla pubblicità del gioco d’azzardo per combattere le dipendenze problematiche.

Le leggi sulla pubblicità esistenti in Estonia sono state criticate come troppo indulgenti per gli operatori del gioco “poiché le scommesse sportive vengono pubblicizzate dalla mattina alla sera”.

Favorendo un divieto assoluto, Läänemets ha riconosciuto potenziali conflitti con le parti interessate dello sport e le loro partnership esistenti, come la Saku Hall di Tallinn chiamata Unibet Arena.

Tõnis Rüütel, direttore dell’Associazione estone degli operatori di gioco (EHKL), ha difeso gli operatori estoni, affermando di aver rispettato le regole supervisionate dall’Autorità per la protezione dei consumatori e la regolamentazione tecnica (TTJA). Rüütel ha osservato che gli operatori estoni erano disposti a lavorare con il Ministero degli affari economici e delle comunicazioni per modernizzare le leggi sulla pubblicità, aggiungendo che “gli incontri con il direttore del consiglio, Kristi Talvingo, avrebbero avuto luogo”. L’ente commerciale sostiene il successo del settore del gioco d’azzardo online in Estonia, che ospita le attività multimilionarie di Optibet (Entain Plc), Yolo Group e CoolBet.

PressGiochi