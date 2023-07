L’estate si fa rovente con il torneo Go Wilde di Starcasinò: 12 slot in gioco e un montepremi da 15.000 euro

La calda stagione estiva inizia con adrenaliniche novità dedicate esclusivamente agli utenti di StarCasinò: arriva il Torneo Go Wilde targato Play ‘n Go con ben 12 slot a tema che porteranno gli appassionati in un viaggio tra le roventi sabbie d’Egitto! Da oggi alle ore 12 fino a domenica 16 luglio alle ore 23:59, giocando su alcune delle più interessanti slot firmate Play’N Go si potrà concorrere per un montepremi da urlo di 15.000 euro. Per partecipare è sufficiente divertirsi con alcuni dei più importanti giochi del provider Play’N Go: Book of Dead, Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God, Doom of Dead, Shield of Athena, Tome of Madness, Cat Wilde and the Pyramids of Dead, Cat Wilde and the Lost Chapter, Rich Wilde and the Wandering City, Rich Wilde and the Amulet of Dead, Gerard’s Gambit, Pearls of India e Aztec Idols.

L’obiettivo degli utenti è cercare di posizionarsi in classifica con il miglior punteggio possibile per ottenere uno dei premi in palio. Il punteggio finale di ogni giocatore sarà determinato dalla somma totale delle vincite più alte ottenute durante tutto il periodo promozionale. La classifica sarà disponibile in tempo reale nella parte alta della schermata del gioco: i primi 250 giocatori si divideranno il montepremi di 15.000 euro in bonus, con un primo premio da ben 5.000 euro.

Play’N Go è un provider di fama internazionale che offre una vasta gamma di giochi online con grafiche a tema e con suoni e animazioni che regalano ai giocatori una user experience di altissimo livello, entusiasmante e unica. Le sue slot conducono gli appassionati in viaggi all’insegna dell’avventura e del divertimento grazie alle più avanzate tecnologie del settore, disponibile anche su smartphone e tablet.

Questo nuovo Torneo conferma ancora una volta l’innovativo approccio customer oriented di StarCasinò, che punta a offrire agli utenti un’esperienza di gioco sempre più ampia, coinvolgente e immersiva. Grazie alle collaborazioni con le più importanti e quotate realtà del settore, il brand di Betsson Group conferma la sua leadership nelle strategie di business che da sempre lo contraddistinguono del mercato.

PressGiochi