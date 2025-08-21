L’esclusiva Piggy Riches 3 Hog Heaven apre le novità della settimana su StarCasinò

Prosegue la settimana di grandi novità su StarCasinò, a conferma della volontà di offrire un portafoglio di esperienze videoludiche costantemente aggiornato e di altissimo livello. L’agenda di questi giorni ha visto l’introduzione di quattro titoli pronti a trasportare i giocatori in mondi narrativi differenti, a partire da un acclamato debutto in anteprima assoluta.

Ad aprire le danze, lunedì 18 agosto, è stato il lancio in esclusiva di Piggy Riches 3 Hog Heaven di NetEnt. L’iconica coppia di suini aristocratici ha fatto il suo ritorno in grande stile, invitando i giocatori in una magione ancora più sfarzosa. Questa nuova evoluzione della saga è un concentrato di opulenza e meccaniche raffinate, dove i giocatori possono ambire al “paradiso dei maiali” attraverso funzioni potenziate e un gameplay che celebra il lusso e le vincite colossali.

L’itinerario è poi proseguito martedì 19 agosto nelle profondità della giungla con Jaguar Drop firmato Push Gaming. L’atmosfera si è fatta densa e misteriosa, tra le rovine di una civiltà perduta e i segreti custoditi da antiche divinità. Il cuore pulsante del gioco è l’innovativa meccanica “Drop”, un sistema che promette cascate di simboli preziosi e sorprese inaspettate, perfetto per gli esploratori che non temono di avventurarsi in territori inesplorati.

La giornata di oggi, giovedì 21 agosto, è teatro di un doppio, vibrante rilascio. Da un lato, Fish And Bird di Elk Studios mette in scena un’insolita e briosa interazione tra un pesce e un uccello, con un design originale e dinamiche di gioco che premiano l’osservazione e il tempismo. Dall’altro, si cambia completamente registro con la polvere da sparo di Bullets and Bounty di Hacksaw. Un viaggio senza ritorno nel Far West più crudo e spietato, tra duelli all’ultimo sangue e cacciatori di taglie, pensato per chi ama l’alta tensione e un ritmo di gioco serrato e adrenalinico.

