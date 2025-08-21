Newsletter

21 Agosto 2025

L’esclusiva Piggy Riches 3 Hog Heaven apre le novità della settimana su StarCasinò

Debuttano oggi due nuovi titoli, completando la ricca offerta di uscite della settimana inaugurata dall’attesa slot di NetEnt

21 Agosto 2025

Prosegue la settimana di grandi novità su StarCasinò, a conferma della volontà di offrire un portafoglio di esperienze videoludiche costantemente aggiornato e di altissimo livello. L’agenda di questi giorni ha visto l’introduzione di quattro titoli pronti a trasportare i giocatori in mondi narrativi differenti, a partire da un acclamato debutto in anteprima assoluta.

Ad aprire le danze, lunedì 18 agosto, è stato il lancio in esclusiva di Piggy Riches 3 Hog Heaven di NetEnt. L’iconica coppia di suini aristocratici ha fatto il suo ritorno in grande stile, invitando i giocatori in una magione ancora più sfarzosa. Questa nuova evoluzione della saga è un concentrato di opulenza e meccaniche raffinate, dove i giocatori possono ambire al “paradiso dei maiali” attraverso funzioni potenziate e un gameplay che celebra il lusso e le vincite colossali.

L’itinerario è poi proseguito martedì 19 agosto nelle profondità della giungla con Jaguar Drop firmato Push Gaming. L’atmosfera si è fatta densa e misteriosa, tra le rovine di una civiltà perduta e i segreti custoditi da antiche divinità. Il cuore pulsante del gioco è l’innovativa meccanica “Drop”, un sistema che promette cascate di simboli preziosi e sorprese inaspettate, perfetto per gli esploratori che non temono di avventurarsi in territori inesplorati.

La giornata di oggi, giovedì 21 agosto, è teatro di un doppio, vibrante rilascio. Da un lato, Fish And Bird di Elk Studios mette in scena un’insolita e briosa interazione tra un pesce e un uccello, con un design originale e dinamiche di gioco che premiano l’osservazione e il tempismo. Dall’altro, si cambia completamente registro con la polvere da sparo di Bullets and Bounty di Hacksaw. Un viaggio senza ritorno nel Far West più crudo e spietato, tra duelli all’ultimo sangue e cacciatori di taglie, pensato per chi ama l’alta tensione e un ritmo di gioco serrato e adrenalinico.



