Lerici: sconti alla Tari per chi rimuove le slot machine

Una premialità per chi si dimostra virtuoso nel contrastare il gioco d’azzardo. Le propone la lista ‘Lerici sogna’, sostenuta da Italia viva, che candida a sindaco l’architetto Giovanni Agnellini in occasione delle imminenti comunali lericine. Nel programma, per le utenze non domestiche gli sgravi immaginati sono un meno 20% per chi toglie dal locale le macchine da gioco, cioè slot machine e dintorni. Tagli del 20% anche sulla parte variabile per chi devolve a scopi benefici le eccedenze alimentari, misura evidentemente rivolta al comparto dell’alimentare e della somministrazione; e ancora meno 15% per chi fa il vuoto a rendere.

PressGiochi