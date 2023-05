LeoVegas annuncia un’importante novità: è attiva la nuova partnership con il provider Relax Gaming

LeoVegas amplia la propria libreria di giochi online siglando una nuova partnership con il provider Relax Gaming, aggregatore e fornitore di contenuti esclusivi, che negli ultimi anni ha raccolto molti apprezzamenti da parte degli appassionati del settore. L’accordo prevede l’inserimento nell’immediato di alcune slot fra cui la nuovissima Grim the Splitter, in esclusiva per due settimane nel casinò online di LeoVegas.

Relax Gaming Group è stato fondato nel 2010 con lo scopo di diventare uno dei principali fornitori di giochi online a livello internazionale e semplificare la distribuzione di contenuti B2B per il panorama moderno dell’iGaming. Oggi conta una serie di oltre 4.000 giochi da casinò e più di 700 marchi di operatori; è un pluripremiato punto di riferimento per gli appassionati di slot online e – grazie ad un modello di business semplificato e l’attenzione all’etica – ha l’obiettivo di raggiungere una distribuzione globale senza precedenti. Tra i titoli di punta del provider ci sono anche Money Train ed i suoi sequel Money Train 2 e Money Train 3, slot a tema western che presentano Money Cart, una funzione innovativa che regala agli utenti svariati moltiplicatori e bonus in grado di offrire grandi opportunità di vincita e rendere il gameplay dinamico e avvincente. Ma il meglio deve ancora venire, con tante slot in autorizzazione che andranno a formare un’offerta di giochi ancora più ampia e completa!

“L’accordo con Relax Gaming è molto importante per noi e siamo molto contenti di averlo portato a termine. Si tratta di uno dei provider di giochi online più quotati a livello globale per il gruppo LeoVegas. Siamo certi che Grim the Splitter sarà un gioco di grande successo, per questo abbiamo spinto molto per averlo live il prima possibile. A brevissimo arriveranno parecchi altri rilasci per avere al più presto un primo batch solido di slot, ma abbiamo già cominciato la fase di pre-autorizzazione per altre decine di giochi con l’obiettivo di offrire a tutti i nostri utenti un’esperienza sempre più completa, piacevole e innovativa” ha commentato Riccardo Giorgi, Operations Specialist di LeoVegas.

“LeoVegas è uno dei più apprezzati casinò online nel mondo e siamo fieri che i nostri titoli figureranno nel loro catalogo. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere l’attuale portata di mercato e l’interesse da parte di Gruppi come questo ci riempie di orgoglio, vuol dire che è la strada giusta. Speriamo che questa nuova collaborazione sia completa e duratura” ha dichiarato Nadiya Attard, CCO di Relax Gaming.

PressGiochi