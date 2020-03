Leone (M5S): “Nel Cura Italia, 8 mln di euro per il personale dell’ADM”

“L’articolo 69 (del Decreto Cura Italia) dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi cosiddetti Amusement with prizes (AWP o new slot) e Video lottery terminal(VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga di termini per l’indizione di gare per una serie di concessioni in materia di giochi; l’articolo 70 dispone, per l’anno 2020, l’incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

E’ quanto ha dichiarato ieri presso la Commissione Finanze del Senato la relatrice Leone (M5S) presentanto i contenuti del provvedimento di competenza della Commissione.

PressGiochi