Leone (Lega): “Sicuramente il distanziometro sarà oggetto di revisione”

“La legge del 2016 va assolutamente rivista visti i problemi che ha creato

Sicuramente il distanziometro sarà oggetto di revisione. Questa legge vuole essere più vicina al mondo dell’imprenditoria legale. Ho seguito molte analisi sulla questione, tutte le indicazioni ci dicono che la legge in vigore ha fatto tanti danni al mondo dell’imprenditoria legale. Il mio partito su questa parte non ci sta e vuole fare uscire il Piemonte da un punto cieco. L’iter è iniziato e mi farò promotore per portare a compimento la legge”.

Lo ha dichiarato il consigliere della Lega Claudio Leone, primo firmatario del pdl sul gioco in Piemonte durante la presentazione del report “Il Gioco legale in Piemonte” della CGIA di Mestre.

PressGiochi