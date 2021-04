Leone (Lega Piemonte): “Quando si chiede di lavorare nella legalità non ci si può nascondere dietro l’ostruzionismo”

“Quando si chiede di lavorare nella legalità non ci si può nascondere dietro l’ostruzionismo.

L’ostruzionismo è il peggior messaggio politico che si possa dare.

Noi della Lega non abbiamo intenzione di mollare, andremo avanti ma non per la Lega e per il partito ma per voi che avete il diritto di lavorare. Non esistono lavoratori di serie A e B. Io ci sono, avete diritto di lavorare.

Stiamo cercando una mediazione, perché la politica è fatta di questo.”

E’ il messaggio lanciato dal consigliere della Lega Piemonte, Claudio Leone ai lavoratori del gioco legale in protesta a Torino

PressGiochi