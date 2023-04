Leo (MEF): “Mef e ADM insieme per contrastare il gioco patologico”

“Un tema su cui il Mef insieme ad ADM dovranno lavorare è quello dei giochi. I giochi rispondono ad un sistema concessorio autorizzatorio, dovremo intervenire in maniera massiccia per contrastare

“Un tema su cui il Mef insieme ad ADM dovranno lavorare è quello dei giochi. I giochi rispondono ad un sistema concessorio autorizzatorio, dovremo intervenire in maniera massiccia per contrastare la dipendenza da gioco attraverso un presidio puntuale del MEF e dell’Agenzia annuale che porterà anche a rendere una relazione da presentare al Parlamento per riferire l’attività svolta sul contrasto di questi fenomeni”.

Lo ha dichiarato il viceministro al MEF Maurizio Leo partecipando all’evento organizzato alla Camera dei Deputati dall’ADM dal titolo ‘L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra efficienza e legalità’.

PressGiochi