L’emergenza Covid-19 fa aumentare del 36% le scommesse sospette

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha segnalato 61 casi di scommesse sospette alle autorità competenti durante il primo trimestre (1 ° trimestre) del 2020.

Il totale è superiore del 36% rispetto ai 45 casi del 4 ° trimestre 2019 e del 65% superiore ai 37 avvisi segnalati nel primo trimestre del 2019.

I membri dell’IBIA hanno visto un aumento delle attività di scommesse sospette nella settimana prima della sospensione dello sport a metà marzo a causa dell’emergenza per il coronavirus.



Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “E’ importante notare che la vulnerabilità degli sport e delle scommesse alla corruzione rimane un pericolo sempre presente per le finanze degli operatori. IBIA ha visto un aumento delle attività di scommesse sospette durante la settimana che ha portato alla chiusura dello sport a livello mondiale mettendo in evidenza l’opportunità di corruzione.

Sebbene da allora ci sia stata una relativa pausa, ci aspettiamo che la minaccia commerciale aumenti quando lo sport viene ripristinato e i cataloghi dei prodotti di scommesse torneranno a un livello di normalità. In effetti, è chiaro che i corruttori continuano a operare e cercano di sfruttare la situazione attuale. IBIA continuerà a utilizzare la sua piattaforma di monitoraggio globale unica per proteggere i suoi membri e gli sport dalle frodi in questo momento difficile; integrità del prodotto e fiducia dei consumatori saranno fondamentali per la ripresa del settore “.



Altri dati chiave per il primo trimestre 2020:

• 44 – percentuale di allarmi Q1 su eventi sportivi giocati in Europa (30% in Asia, 11% in Africa, 10% in Sud America e 5% in Nord America)

• 31 – numero di allarmi segnalati sul tennis (18 casi per calcio, 5 per basket, 4 per tennis da tavolo e uno ciascuno per pallavolo, cricket e boxe)

• 15 – numero di segnalazioni segnalate nella settimana precedente la sospensione diffusa dello sport

• 11 – La Russia è il paese più alto per gli avvisi segnalati

• 7 – segnalazioni segnalate dopo la diffusa sospensione dello sport a metà marzo



PressGiochi