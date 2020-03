L’emergenza Coronavirus potrebbe decretare il lancio decisivo degli eSports

L’emergenza del coronavirus si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo. La maggior parte dei paesi è colpita e la stragrande maggioranza di essi ha deciso di posticipare / sospendere i propri eventi sportivi.

È probabile che anche i Giochi olimpici di Tokyo verranno posticipati come la finale della UEFA Champions League del calcio che è stata posticipata “indefinitamente”.

In effetti,- scrive l’avvocato Giulio Coraggio di GLI Piper – il punto principale è sapere se quando l’emergenza sarà finita, le associazioni sportive, le squadre e gli atleti saranno in grado di recuperare (almeno in parte) le loro attuali perdite. Se i Giochi olimpici di Tokyo venissero annullati, questa circostanza causerebbe una perdita stimata in $ 12,6 miliardi.

Con uno scenario così terribile, non c’è dubbio che le associazioni sportive stiano cercando di trovare alternative ai loro modelli di business. E la crescita degli eSport negli ultimi anni e il fatto che siano attualmente l’alternativa più vicina allo sport dal vivo ha portato alcune associazioni ad adottare già questa opzione.

Ad esempio, NASCAR sta sostituendo le gare annullate con esports con piloti professionisti. La Formula 1 ha lanciato la sua serie di eSports per sostituire i Grands Prix rinviati o annullati a causa della pandemia di coronavirus. La maggior parte dei campionati di calcio sono ora fermi, ma hanno lanciato la loro Lega eSports, con la Serie A italiana che ha recentemente lanciato la sua eSerieA.

Il coronavirus potrebbe diventare un laboratorio di test decisivo per il mercato degli eSports, che potrebbe finire per essere una fonte sostanziale di entrate. E questa sfida potrebbe anche essere la base della futura strategia delle associazioni sportive poiché – come dichiarano molti commentatori – il mondo potrebbe non essere più lo stesso dopo l’emergenza Covid-19.

Le regole di eSports sono pronte per affrontare questa potenziale crescita?

L’eSports è stato considerato per alcuni anni un mercato minore. Questo è il motivo per cui nella maggior parte dei paesi non sono stati emanati regolamenti in materia e perché non sono ancora stati riconosciuti come sport.

In diverse giurisdizioni, gli eSports rischiano di rientrare nelle normative nazionali sul gioco d’azzardo o in rigide regole applicabili alle promozioni a premi, che limitano la loro crescita internazionale. In effetti, una componente essenziale degli eSport è la loro capacità di essere globali poiché possono essere gestiti da remoto, il che rende difficile regolamentare questi eventi attraverso norme specifiche per Paese.

Esistono già grandi stadi dedicati agli eSport. Tuttavia, la possibilità di organizzare eventi durante l’emergenza del coronavirus con milioni di persone che sono collegate tramite il servizio di streaming e pagano per guardare le competizioni è un vantaggio significativo.

L’attuale emergenza del coronavirus appare il momento perfetto per far riconoscere gli sport come sport e quindi consentirlo senza significative limitazioni a livello globale.

Il risultato di un passo così grande non sarà la mancanza di regolamenti sugli eSport poiché saranno soggetti a rigide regole sportive e, in ogni caso, dovranno far fronte a norme di protezione dei consumatori che sono già molto rigorose.

